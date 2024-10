Schnäppchen-Aktie PLUS Dividendenstar? "Forbes" verrät jetzt die sechs besten Aktien, bei denen Sie im neuen Monat November unbedingt zuschlagen sollten. Sind Sie in Anbetracht des fortschreitenden Jahres auch noch auf der Suche nach echten Aktien-Perlen? Was soll's denn sein: Wachstumsstarke KI-Aktien, defensive Aktien für die Ewigkeit oder gar lukrative Möglichkeiten im Krypto-Markt? Derzeit gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, um sich an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...