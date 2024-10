3 Gründe, warum Solana, ApeCoin und SUI im Superzyklus dabei sein könnten

Aktuell zeigt sich der Kryptomarkt äußerst spannend. Mit volatilen Wechseln in einer seit Monaten andauernden Seitwärtsbewegung warten viele auf den ersehnten Ausbruch aus dem Seitwärtskanal und den endgültigen Aufschwung in Richtung neuer Allzeithochs. Egal ob bei Artikeln, Videos oder Social-Media-Posts - immer öfter wird der Begriff des Superzyklus oder auch Meme-Coin-Superzyklus genannt, welcher im Zusammenhang mit den großen Ereignissen rund um Bitcoin und Co. jederzeit starten könnte. Denn neben dem Bitcoin-Halving im April, den US-Wahlen und den Zinssenkungen durch die Zentralbanken konnten auch die Bitcoin-Spot-ETFs mittlerweile bereits 21 Milliarden US-Dollar an Kapital in den Kryptomarkt spülen.

MEME COIN SUPER CYCLE



spoke on this back in June but all these Mini-Meme-Metas taking place (Moodeng - top meme on the Internet, $GOAT - ai+meme revolution) are all STAPLES / STAGES of the GREATEST super cycle of our existence:



-The Great MemeCoin SuperCycle of 2024-2025- pic.twitter.com/7e5XxAJLEo - Curb? (@CryptoCurb) October 19, 2024

In diesem Umfeld fallen am heutigen 22.10. drei Coins besonders auf: Solana (SOL), ApeCoin (APE) und SUI. Hier sind drei zentrale Gründe, warum diese Kryptowährungen am heutigen Dienstag die Basis für einen weiteren Aufwärtsschwung gelegt haben könnten.

ApeCoin: Neuer Chain-Launch pusht den Token

Innerhalb kürzester Zeit konnte ApeCoin seinen Wert verdoppeln - dank der positiven Nachrichten um den Launch der eigenen "ApeChain". Dabei hat die Kryptowährung eine Layer-3-Blockchain auf Arbitrum gelauncht, die durch das spezielle Merkmal des "Automatic Yield Mode" hervorsticht. Dieser Mechanismus ermöglicht es ApeCoin-Besitzern, passive Renditen zu generieren, ohne einen direkten Einsatz leisten zu müssen. Dadurch stieg die Nutzerbasis der ApeChain innerhalb kurzer Zeit auf über 3000 Nutzer. Diese Entwicklungen haben das Interesse an ApeCoin massiv gesteigert, da die Community hinter dem Bored Ape Yacht Club als eine der stärksten in der Krypto-Szene gilt.

Solana: Neue AI-Memes und mehr Staking

Gleich mehrere Entwicklungen auf der Solana-Blockchain wurden von Anlegern äußerst positiv aufgenommen. Einerseits gibt es einen Boom von AI-generierten Memes bzw. Memecoins, die schnell und einfach mittels künstlicher Intelligenz erstellt werden können. Ein Beispiel ist GOAT, dessen großer Erfolg einen regelrechten Hype ausgelöst und einigen Investoren enorme Gewinne eingebracht hat.

Wow.. worlds biggest fumble update. My $goat bag i sold for $800 is now worth 4.8 million dollars. 7 days later. Only in crypto.

Im not gonna make it pic.twitter.com/UuwrqUF0tI - Dubl07 (@Dubl_07) October 18, 2024

Darüber hinaus sorgte die Ankündigung des Investmentriesen VanEck, SOL-Staking in seinen Exchange Traded Notes (ETN) in Europa aufzunehmen, für Aufsehen. Dadurch können zusätzliche Belohnungen generiert werden, was in dieser Form bisher nicht am europäischen Markt zugänglich war. Diese Faktoren treiben neben dem restlichen Marktumfeld den Kurs der Kryptowährung weiter an, und mit immer neuen Entwicklungen sind weitere Kurssteigerungen zu erwarten.

SUI: Trotz FUD stark dank neuer Dubai-Initiative

SUI kämpft derzeit mit FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt), bleibt jedoch widerstandsfähig. Mysten Labs, das Unternehmen hinter SUI, hat kürzlich ein großes neues Projekt angekündigt - einen Inkubator-Hub in Dubai, der als "Mini-Silicon Valley" bezeichnet wird und darauf abzielt, die Web3-Innovation zu fördern. Solche Initiativen zeigen die Stärke der Kryptowährung und helfen, trotz negativer Schlagzeilen das Momentum aufrechtzuerhalten.

Geheimtipp: Pepe Unchained

Während sich viele Investoren um die bekannten Kryptowährungen scharen, rückt eine neue Layer-2-Blockchain immer mehr in den Fokus risikofreudiger Investoren.

Wie ApeCoin gezeigt hat, können technologische Fortschritte gepaart mit Memecoins enorme Erfolge am Markt erzielen. Ein Beispiel hierfür ist Pepe Unchained. Mit einer eigenen Ethereum-Layer-2-Blockchain wollen die Entwickler ein gesamtes Ökosystem aufbauen, das Heimat für zahlreiche Memecoins, DeFi-, NFT- oder GameFi-Projekte werden könnte. Die Entwickler arbeiten bereits fleißig an den benötigten Softwarekomponenten, wie etwa einem dedizierten Blockchain-Explorer, einer eigenen dezentralen Börse, einer direkten Bridge zu Ethereum sowie umfangreichen Analyse-Tools zur Auswertung der Aktivitäten.

