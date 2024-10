Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Unter dem Motto "Trust and Confidence - Work Together to Promote Financial Openness, Cooperate for Shared Economic Stability and Growth" (Vertrauen und Zuversicht - Zusammenarbeit zur Förderung der finanziellen Offenheit, Kooperation für gemeinsame wirtschaftliche Stabilität und Wachstum) endete am Sonntag die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2024.Während der Veranstaltung führten chinesische und ausländische Teilnehmer eingehende Diskussionen über aktuelle Wirtschafts- und Finanzthemen, um das gegenseitige Vertrauen zu stärken, die Win-Win-Zusammenarbeit zu vertiefen und Entwicklungsmöglichkeiten zu teilen.Viele ausländische Institutionen bekundeten auf der diesjährigen Konferenz ihre Bereitschaft, Investitionen in China weiter zu fördern.Sowohl China als auch Deutschland stehen vor gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem Problem der Überalterung, sagte Markus Kobler, CFO und Vorstandsmitglied der DWS Group. Beide Seiten könnten einen offenen Finanzmarkt schaffen, bilaterale Investitionen ausweiten, die Zusammenarbeit im Finanz- und Vermögensverwaltungsbereich verstärken und gemeinsam strategische Zukunftsbranchen wie grüne Technologien und Transportautomatisierung entwickeln, um so Ergebnisse zu erzielen, von denen beide Seiten profitieren.Weng Qiwen, Direktor des Chinesischen Zentrums zur Förderung der KMU-Entwicklung, wies darauf hin, wie die Rolle des Finanzsektors im Dienste der Realwirtschaft gestärkt werden kann, und sagte, dass die neue Runde der industriellen Revolution eine Abstimmung von Finanzinnovation und Finanzreform erfordert.Weng zufolge ist es notwendig, den "handwerklichen Geist" des Kapitalmarktes zu kultivieren und langfristiges Kapital in den Finanzmarkt einzubringen, um die Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte voranzutreiben.Im Hinblick auf die aktuellen finanziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit neuen Technologien, neuen Anwendungen und neuen Risiken ist Li Yang, Vorsitzender der National Institution for Finance & Development, der Ansicht, dass die richtige Finanzfunktion die Grundlage für die Vermeidung finanzieller Risiken ist.Li zufolge sollten weitere Anstrengungen unternommen werden, um das Verhältnis zwischen Funktionalität und Rentabilität auszubalancieren, das Verhältnis zwischen der Aufhebung der finanziellen Repression und der Verhinderung einer übermäßigen Finanzialisierung zu verbessern, die Umlaufkosten und die Finanzierungskosten weiter zu senken und den diversifizierten Finanzierungsbedarf der Volkswirtschaft zu decken.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342711.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2536691/Xinhua_Silk_Road.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-jahreskonferenz-des-financial-street-forum-2024-stellt-finanzielle-zusammenarbeit-und-entwicklungsmoglichkeiten-in-den-mittelpunkt-302283607.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5892852