Die Novartis-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 98,85 CHF ab. Trotz des aktuellen Kursverlusts bleibt die langfristige Perspektive für Novartis-Anleger positiv. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,80 USD, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem setzen Analysten den erwarteten Gewinn je Aktie für 2024 auf 7,50 USD fest.

Quartalszahlen und Ausblick

Im jüngsten Quartal konnte Novartis trotz eines Umsatzrückgangs von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF einen Gewinn je Aktie von 1,44 CHF verbuchen - eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für die kommende Bilanzvorlage am 29.10.2024 rechnen Marktbeobachter mit weiteren aufschlussreichen Kennzahlen. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt derzeit bei 99,88 CHF, was weiteres Potenzial für die Aktie signalisiert.

