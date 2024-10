Laut der Cirium-Flottenprognose werden 45.900 neue Passagier-, Fracht- und Turboprop-Flugzeuge zwischen 2024 und 2043 ausgeliefert

Die Zahl der weltweit aktiven Flugzeuge übersteigt schon heute das Niveau vor der Pandemie

Die Kurzfrist-Prognose bis 2027 sagt einen Rückgang der Auslieferungen um 5% aufgrund von Lieferkettenproblemen voraus

Cirium, die vertrauenswürdigste Aviation-Analytics-Quelle der Welt, veröffentlichte jetzt seine jährliche Flottenprognose, in der die Zukunftsaussichten für den Weltmarkt der Passagier- und Fracht-Verkehrsflugzeuge beschrieben werden.

Laut der inzwischen im zwölften Jahr erschienenen unabhängigen Prognose werden voraussichtlich 45.900 Flugzeuge weltweit in den nächsten 20 Jahren ausgeliefert, was einem Gesamtwert von 3,3 Billionen US-Dollar entspricht, da die Fluggesellschaften weiterhin in neuere und nachhaltigere Flugzeuge investieren.

Die diesjährige Prognose von Cirium Ascend Consultancy erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem die Luftfahrtindustrie weiterhin mit Lieferkettenproblemen konfrontiert ist, die zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen führen. Dabei geht der Bericht für die Zeit zwischen 2024 und 2027 von 5% weniger Auslieferungen aufgrund von Engpässen bei der Versorgung mit Bauteilen aus (verglichen mit den Daten von 2023).

Aus den Daten geht außerdem hervor, dass während des vierten Quartals 2024 insgesamt 26.100 Flugzeuge aktuell im Einsatz sind, was einem Plus von 5% gegenüber Januar 2020 entspricht, als sich die Pandemie auszuwirken begann. Darin zeigt sich der starke Wachstums- und Erholungskurs der Branche.

Angetrieben wurde dieser Anstieg durch die Auslieferung und den Betrieb von Schmalrumpfflugzeugen (plus 13%), während die Zahl der Flugzeuge mit zwei Gängen auf einem Niveau von 3% unter derjenigen vor der Pandemie verharrt. Auch die Zahl der aktiven Regionaljets liegt 8% unter der vor der Pandemie, und bei den Turboprop-Flugzeugen war mit einem Minus von 13% der größte Rückgang zu verzeichnen.

Für die nächsten 20 Jahre geht die Cirium-Flottenprognose außerdem davon aus, dass von den 45.900 neuen Flugzeugen, die zwischen 2024 und 2043 ausgeliefert werden sollen, etwa 98% Passagierflugzeuge sein werden, wobei das Unternehmen eine Zunahme der Kapazität (Available Seat Kilometers, ASKs Sitzplatzkilometer) um 4,4% pro Jahr voraussagt.*

In den kommenden 20 Jahren werden aber auch voraussichtlich schätzungsweise 3.500 Frachtflugzeuge ausgeliefert, wobei für die Frachtflotte der Branche ein Wachstum von 2,6% pro Jahr prognostiziert wird. Die Mehrheit (70%) davon wird auf Umrüstungen von Passagier- zu Frachtflugzeugen (P2F-Konversionen) statt auf Neuauslieferungen entfallen, da die Fluggesellschaften bestrebt sind, die aktuelle Nachfragespitze möglichst optimal zu nutzen.

Airbus und Boeing werden weiterhin die beiden größten Verkehrsflugzeughersteller sein und zusammen schätzungsweise 84% aller Flugzeuge liefern. Dieser Anteil wird bis 2043 wertmäßig voraussichtlich auf 90% steigen, während für COMAC ein Anteil an der Nachfrage von 6% prognostiziert wird. Ein Nachfrageanteil von etwa 180 Milliarden US-Dollar entfällt auf andere OEMs (ATR, Embraer usw.); hinzu kommen potenzielle neue Programme innerhalb der nächsten 20 Jahre.

Asien insgesamt wird weiterhin die führende Wachstumsregion für Flugzeuge sein. Dorthin werden etwa 45% der Lieferungen in den nächsten 20 Jahren gehen, von denen allein auf China etwa 20% entfallen werden, was fast dem Gesamtanteil von Nordamerika entspricht.

Verstärkt wird dieses Wachstum auch durch die zunehmende Verkehrsluftfahrt innerhalb Indiens, die den Prognosen zufolge zu einer Erhöhung der Passagierflugzeugzahlen von 720 am Ende des Jahres 2023 auf mehr als 3.800 in den nächsten 20 Jahren führen wird. In der Prognose wird das Land erstmals separat behandelt.

Rob Morris, Head of Consultancy bei Cirium Ascend Consultancy, sagte: "Heute, da wir in die nächste Wachstumsphase für die Luftfahrtindustrie eintreten, veranschaulicht unsere neue Flottenprognose die anhaltende Nachfrage nach neuen Flugzeugen, da die Fluggesellschaften die Erneuerung und Erweiterung ihrer Flotten vorantreiben.

Es ist aber auch klar, dass Lieferkettenprobleme und andere Aspekte der Fertigung weiterhin Verzögerungen bei den Herstellern verursachen werden, was zu unsicheren Lieferplänen für viele Fluggesellschaften führt, und dies haben wir in unserer Prognose berücksichtigt.

Angesichts der Tatsache, dass Märkte wie Indien vor einem erheblichen Wachstum stehen, ist klar, dass die nächsten 20 Jahre für die Hersteller zunehmend wettbewerbsorientiert sein werden, während die Fluggesellschaften weiterhin in ihre Flotten investieren.

Die Prognose macht außerdem die Herausforderung der Nachhaltigkeit und des Netto-Null-Ziels deutlich, da die Bilanz aus Flottenwachstum und Effizienz der neuen Flugzeuge so beschaffen sein muss, dass die Reduzierung der Einzelemissionen vorangetrieben werden kann."

Im Rahmen des Berichts kam Cirium außerdem zu dem Schluss, dass Schmalrumpfflugzeuge in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich die Hauptrolle für das Wachstum der Branche spielen werden, da sie eine jährliche Zuwachsrate von 3,9% erreichen dürften, die über den 3,3% bei den Flugzeugen mit zwei Gängen liegt, da der Langstreckenverkehr nach der Pandemie weiterhin langsamer wächst. Regionalflugzeuge werden nach der Prognose ein bescheideneres Wachstum von insgesamt 0,8% pro Jahr erreichen.

Zum Download einer Zusammenfassung der Cirium-Flottenprognose gelangen Sie, wenn Sie [hier klicken]

*verglichen mit 2023

Die Prognose bezieht sich auf Flugzeuge mit einer Größe ab 30 Sitzen sowie deren Frachter-Äquivalente.

Nicht in die Prognose einbezogen wurden Programme zu Flugzeugen mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb aufgrund der Erwartung, dass sich die Entwicklung bestehender oder gänzlich neuer Verkehrsflugzeuge auf konventionelle Antriebssysteme konzentrieren wird, die mit steigenden Anteilen an nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel (SAF) betrieben werden.

