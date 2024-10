Bricht Ethereum nach langem Kampf endlich durch diese entscheidende Marke?

Während sich der Bitcoin bereits nahe seinem Allzeithoch befindet und der Kurs nur noch wenige Prozente darunter notiert, sieht die Situation in Ethereum gänzlich anders aus. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung der Welt müsste noch um 55 Prozent steigen, um erst einmal das Jahreshoch aus dem März bei 4095,04 US-Dollar zu knacken.

Für das Allzeithoch bei 4891,70 US-Dollar fehlen sogar noch über 83 Prozent. Ethereum liegt also weit hinter dem Bitcoin zurück, was man auch an einem Vergleichschart sieht. Aber zumindest könnte der Kurs bald eine der wichtigsten Marken auf dem Weg zur Aufholjagd hinter sich lassen …

(Ethereum ist im direkten Vergleich mit dem Bitcoin weit zurückgefallen - Quelle: Tradingview.com)

Bricht der Ethereum-Kurs endlich durch diese entscheidende Marke?

Derzeit gibt es eine wichtige Marke, die der Kurs des Bitcoins bereits seit etwa 5 Wochen hinter sich gelassen hat, während Ethereum es bislang einfach nicht schaffen wollte, sie zu durchbrechen. Nämlich den wichtigsten gleitenden Durchschnitt. Den EMA 200.

Dieser wird in der technischen Analyse als der wichtigste aller EMAs bezeichnet. Es gibt viele Auswertungen und sogar Studien darüber, dass Assets, die über dem 200-Tage-Durchschnitt notieren, bessere Chancen auf weitere Kursanstiege haben. Bislang hing der Kurs von Ethereum unter dieser wichtigen Marke fest, aber jetzt könnte sich der Kurs offenbar zum Durchbruch bereit machen.

(Der Kurs von Ethereum notiert derzeit knapp unter dem wichtigen EMA 200 - Quelle: Tradingview.com)

Aus technischer Sicht hat der Kurs von Ethereum tatsächlich breite Unterstützung, damit er endlich den EMA 200 durchbrechen kann. Das wäre ein stark bullisches Signal. Danach könnte es zu einer Aufholjagd auf den Bitcoin kommen. Die Unterstützung selbst kommt von dem frisch gebildeten Aufwärtstrend im Chart.

Zudem wird dieser noch von dem sehr treffsicheren MACD unterstützt. Die Chancen für den Durchbruch von Ethereum könnten also sehr gut stehen. Danach ist eine Rallye von bis zu 100 Prozent durchaus realistisch. Anleger, die ihr Geld jedoch verzehnfachen wollen, sollten einen Blick auf die neuesten Layer-2-Coins werfen, die stark von einer Ethereum-Rallye profitieren.

