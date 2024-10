BlackRock kauft erneut 4.869 $BTC ein!

Der Kryptomarkt zeigte sich in den letzten Wochen von seiner besten Seite. Besonders der Bitcoin konnte, ebenso wie einige Meme-Coins, glänzen und hat stabile Renditen erzielt. Seit gestern gibt es zwar eine kleine Korrektur, aber die ist in Anbetracht der vergangenen Bewegungen mehr als gesund. Ein Marktteilnehmer, dem diese Bewegung gerade recht kommen dürfte, ist BlackRock. Denn der größte Vermögensverwalter der Welt deckt sich derzeit wieder ordentlich mit Bitcoins ein.

BlackRock baut seine Bestände für den $IBIT aus

Allein gestern hat BlackRock erneut 4.869 $BTC im Wert von 328 Mio. US-Dollar gekauft, wie Lookonchain heute auf X (ehemals Twitter) berichtete. Insgesamt hält der Finanzkonzern damit 391.484 $BTC (26,45 Mrd. US-Dollar). Gekauft hat der Emittent sie für seinen Bitcoin-Spot-ETF, den iShares Bitcoin Trust ($IBIT).

Dieser ist nicht nur der größte börsengehandelte Fonds auf den Bitcoin, sondern zugleich auch der am schnellsten wachsende ETF aller Zeiten! Außerdem wurde gestern von verschiedenen Quellen berichtet, dass der $IBIT die dritthöchsten Year-to-date-Zuflüsse verzeichnet hat. Obwohl er erst Anfang des Jahres aufgelegt wurde. Übertroffen wurde er nur von etablierten Giganten wie dem Vanguard S&P 500 ETF ($VOO).

Die gigantischen Zuflüsse zeigen, dass immer mehr institutionelle Investoren wie Investmentbanken und Hedgefonds in den Kryptomarkt investieren. Zudem werden die Bitcoin-Spot-ETFs selbst auch immer mehr gehandelt. Allein gestern erzielten die börsengehandelten Fonds von BlackRock und Fidelity über 1,37 Mrd. US-Dollar an Zuflüssen!

Werden die Käufe von BlackRock dem Bitcoin zum Durchbruch verhelfen?

Die Bitcoin-Spot-ETFs befinden sich in einer der besten Phasen seit ihrer Auflage. In den letzten 7 Handelstagen haben sie unentwegt Zuflüsse im dreistelligen Millionenbereich eingefahren. Insgesamt über 2,67 Mrd. US-Dollar! Mit 1,47 Mrd. US-Dollar entfielen dabei auf BlackRocks $IBIT höhere Zuflüsse als auf alle anderen börsengehandelten Fonds zusammen! Kein Wunder also, dass BlackRock massenhaft Bitcoins kauft und genau das könnte den Kurs der größten und ältesten Kryptowährung jetzt über eine wichtige Marke heben.

(Der Bitcoin steht kurz vor einer wichtigen Marke, an der er seinen Aufwärtstrend fortsetzt - Quelle: Tradingview.com)

In den letzten Tagen hat der Bitcoin mit etwa 3 Prozent eine kleine Korrektur gezeigt, die aber im Hinblick auf die starke letzte Bewegung absolut gesund erscheint. Doch genau hier folgt ein wichtiges Kurslevel. Denn wenn es der Bitcoin schafft, über die Marke von 69.487 US-Dollar zu brechen, wäre der Aufwärtstrend im Bitcoin bestätigt.

Der nächste Halt wäre dann das Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar. Das könnte schon diese Woche geknackt werden, vor allem wenn BlackRock & Co. weiter so fleißig einkaufen. Davon würde neben dem Bitcoin auch ein innovativer Coin namens Pepe Unchained stark profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.