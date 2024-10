Die Aktie von McDonald's ist am Dienstag im nachbörslichen Handel heftig unter Druck geraten. Grund dafür ist ein besorgniserregender Bericht der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Demnach hat des bei der Fast-Food-Kette in den USA einen E.Coli-Ausbruch gegeben.Updates folgen.

