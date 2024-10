Die K&S Aktie zeigte am Freitag eine wechselhafte Performance im XETRA-Handel. Eröffnet bei 11,06 EUR, schwankte der Kurs im Tagesverlauf zwischen 10,97 EUR und 11,08 EUR. Bis zum Nachmittag verzeichnete die Aktie einen leichten Rückgang von 0,1 Prozent auf 11,05 EUR. Bemerkenswert ist, dass das aktuelle Kursniveau nur knapp 10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 9,97 EUR liegt, welches am 10. September 2024 erreicht wurde. Im Kontrast dazu steht das 52-Wochen-Hoch von 16,49 EUR vom 24. Oktober 2023, was die erhebliche Volatilität der Aktie in den letzten Monaten unterstreicht.

Analysten-Prognosen und Geschäftszahlen

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine deutlich niedrigere Dividende von 0,114 EUR je Aktie, verglichen mit 0,700 EUR im Vorjahr. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 10,94 EUR. In Bezug auf die Geschäftsentwicklung konnte K&S im zweiten Quartal 2024 trotz eines leichten Verlustes von 0,03 EUR je Aktie einen Umsatzanstieg um 5,81 Prozent auf 873,80 Millionen EUR verzeichnen. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,233 EUR je Aktie.

