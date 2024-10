Einzelhändler müssen an diesem Black Friday "über die Grenzen hinweg versenden", sagt nShift

Der Verkauf an und Versand an internationale Kunden könnte an diesem Black Friday der Schlüssel zum Wachstum sein. nShift, der weltweit führende Anbieter von Liefer- und Erfahrungsmanagement, hat dargelegt, wie E-Commerce-Unternehmen die mit dem globalen Versand verbundenen Hindernisse überwinden können.

Ein neuer nShift-Bericht zitiert eine Studie, die zeigt, dass 52 der Käufer nach Angeboten suchen, die außerhalb ihres Heimatlandes verkauft werden.1 Da am 29. November voraussichtlich 64 der Verbraucher online einkaufen werden, müssen Einzelhändler, die ihren Erfolg am Black Friday maximieren wollen, die Anforderungen von Kunden aus allen Teilen der Welt erfüllen.2 Der nShift-Bericht stellt jedoch auch fest, dass Probleme im Zusammenhang mit dem Versand nach wie vor das größte Hindernis für den Verkauf an internationale Kunden darstellen.3

Der Bericht zeigt, wie nShift Einzelhändlern beim internationalen Versand helfen kann:

Einfache Verbindung zu neuen Spediteuren aus der ganzen Welt - mit der Spediteur-Bibliothek von nShift können Einzelhändler schnell neue Spediteure für den internationalen Versand hinzufügen. Über nShift können Einzelhändler und Lagerhäuser in 190 Länder weltweit liefern

- mit der Spediteur-Bibliothek von nShift können Einzelhändler schnell neue Spediteure für den internationalen Versand hinzufügen. Über nShift können Einzelhändler und Lagerhäuser in 190 Länder weltweit liefern Kostengünstige Buchungen ermöglichen - Einzelhändler können den Buchungsprozess automatisieren, sodass die Systeme den günstigsten geeigneten Spediteur für Dies hilft bei der Verwaltung der Lieferkosten und kann verhindern, dass der internationale Versand zu teuer wird

- Einzelhändler können den Buchungsprozess automatisieren, sodass die Systeme den günstigsten geeigneten Spediteur für Dies hilft bei der Verwaltung der Lieferkosten und kann verhindern, dass der internationale Versand zu teuer wird Kundenkommunikation hat Priorität- wenn Käufer bei einem Einzelhändler bestellen, der erst kürzlich in ihren Markt eingetreten ist, müssen sie sicher Regelmäßige und relevante Kommunikation mit dem Kunden in der Phase nach dem Kauf, nachdem er auf "Kaufen" geklickt hat, ist ein wesentliches Mittel, um Vertrauen aufzubauen. Richtig gemacht, kann das Erlebnis nach dem Kauf sowohl die Loyalität als auch den Umsatz steigern

Gary Carlile, EVP of Customer Growth bei nShift, sagte: "Der erste Einkauf bei einem Einzelhändler außerhalb des eigenen Landes kann für viele Käufer riskant sein. Aber wenn sie eine positive Liefererfahrung machen, werden sie wahrscheinlich wiederkommen, um mehr zu bestellen.

"Um diese Strategien in die Praxis umzusetzen und die Hindernisse für den grenzüberschreitenden Versand zu überwinden, benötigen Einzelhändler die richtige Infrastruktur. Sie müssen über ausreichende Lieferkapazitäten verfügen, um Größenvorteile zu erzielen, die Nachfrage zu decken, die Auswahl zu erhöhen und die Kosten zu senken."

Die DMXM-Suite (Delivery and Experience Management) von nShift ist eine einzigartige Kombination aus unternehmensweitem Liefermanagement, einer umfangreichen Carrier-Bibliothek und kundenorientierten Anwendungen. Sie bietet ein durchgängiges Erlebnis von der Kasse bis zur Haustür.

Laden Sie den vollständigen Leitfaden herunter "Turning Black-Friday bargain hunters into life-long customers: three ways that a multi-carrier delivery experience can drive customer loyalty during peak season"

Über nShift

Die Plattform Delivery Experience Management (DMXM) von nShift fördert den Erfolg im E-Commerce. Durch kontinuierliche Innovation und das weltweit größte Netzwerk von Speditionen können Sie über Ihre Grenzen hinauswachsen. Mithilfe von End-to-End-Tools, die das Erlebnis verbessern, können Sie Kundentreue aufbauen. Auf der Grundlage vereinheitlichter Daten können Sie Erkenntnisse gewinnen, die nützlich für das Verbinden und Optimieren von Prozessen sind. Mit nShift können Sie den Liefervorgang zum wesentlichen Bindeglied zwischen Ihrer Marke und Ihren Kunden machen.

nShift: Weniger Sorgen, intelligenterer Versand. www.nshift.com

1 https://www.sellerscommerce.com/blog/ecommerce-statistics/

2 https://www.tidio.com/blog/black-friday-trends/

3 https://nshift.com/press/nshift-report-finds-delivery-is-the-biggest-barrier-for-buying-internationally

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241022321350/de/

Contacts:

James Ellerington: James.Ellerington@fourteenforty.uk (+44) 07725 534941