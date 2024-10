Breaking News: Pepe Unchained steht kurz vor dem nächsten unglaublichen Meilenstein!

Der Kryptomarkt zeigt sich Anlegern gerade unbestreitbar von seiner Schokoladenseite. Der Bitcoin notiert praktisch nur noch einen Katzensprung von seinem Allzeithoch entfernt und viele Coins, insbesondere Meme-Coins, haben schon mitgezogen. Einige haben sogar neue Meilensteine und Allzeithochs erreicht. Ein Coin, der derzeit von Meilenstein zu Meilenstein eilt und diese quasi im Stabhochsprung meistert, ist Pepe Unchained ($PEPU). Aber was macht den Coin eigentlich so besonders?

Das ist das einzigartige Erfolgsrezept von Pepe Unchained

Pepe Unchained ist nicht irgendein Coin. Genau genommen ist er einer wie keiner. Denn $PEPU ist der erste Meme-Coin mit einer eigenen Layer-2-Lösung für Ethereum. Damit ist der Coin absolut unabhängig von anderen Blockchains, da er seine eigene mitbringt und nur das Grundgerüst von Ethereum nutzt, um so von dessen Sicherheit und Stabilität zu profitieren. Doch abgesehen davon hat die $PEPU-Blockchain der von Ethereum einiges voraus.

Denn Transaktionen können mit der neuen Layer 2 um ein Hundertfaches schneller und das sogar noch deutlich günstiger abgewickelt werden. Es ist also naheliegend, dass das Handelsvolumen über die Trader und Investoren schon bald nach dem Handelsstart sprunghaft ansteigen oder nahezu explodieren könnte und auch zahlreiche dApps und Token bald auf der PEPU-Chain gelauncht werden.

(Die Entwickler haben sich bei der $PEPU-Blockchain ins Zeug gelegt! Ihre Effizienz ist unglaublich - Quelle: pepeunchained.com)

Die hohe Effizienz der $PEPU-Blockchain könnte schon bald zahlreiche Entwickler anziehen, wofür das Team hinter Pepe Unchained auch bereits einen Gründerfonds angekündigt hat. Entwickler, die auf der $PEPU-Chain bauen, könnten dafür also schon bald belohnt werden. Schaut man sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, findet man dort in erster Linie Coins, die eine eigene Blockchain haben, weshalb $PEPU tatsächlich bald durch die Decke gehen könnte.

Sei dabei, wenn $PEPU ein eigenes Ökosystem begründet.

Der nächste Meilenstein von Pepe Unchained

Pepe Unchained befindet sich derzeit im ICO. Anleger können die Coins also günstig kaufen, ehe sie offiziell an der Börse gehandelt werden, wo der Kurs dann oft rasant ansteigt. Die meisten Coins erzielen im ICO ein paar hunderttausend, im besten Fall ein paar Millionen US-Dollar. Zumindest in einem erfolgreichen ICO.

Doch die Nachfrage nach $PEPU ist derzeit so extrem hoch, dass der Coin derzeit über 1 Mio. Dollar pro Woche erzielt! Man kann sich gar nicht ausdenken, wie hoch die Nachfrage erst werden könnte, wenn die Coins an der Börse gehandelt werden. Im Regelfall steigt die Nachfrage dort nämlich noch einmal deutlich an. Mittlerweile steht der Coin knapp vor der unglaublichen Marke von 22 Mio. US-Dollar! Diese Summe stammt von den mittlerweile mehr als 62.000 Anlegern, die eine starke $PEPU-Community bilden und ihren Coin auf dem Weg zum Erfolg unterstützen.

Für $PEPU und seine Anleger sieht es also sehr gut aus, dass Analysten mit ihren Prognosen recht haben könnten. Die Kursziele der Experten bewegen sich zwar in einem weiten Rahmen zwischen 1.500 Prozent bis sogar 10.000 Prozent Plus, aber so gut wie alle sind der Überzeugung, dass $PEPU nach dem Start explodieren könnte. Anleger, die diese Chance nutzen möchten, sollten schnell zugreifen. In wenigen Stunden erhöht sich nämlich der Preis für die $PEPU-Token und alle, die vorher kaufen, erhalten gleich ihren ersten Buchgewinn dadurch.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.