ANANDA Scientific Inc., ein forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, und das Semel Institute for Neuroscience an der Geffen School of Medicine UCLA gaben heute den Beginn einer klinischen Studie zur Bewertung von Nantheia ATL5 bekannt, einem Prüfpräparat, das Cannabidiol (CBD) mit der proprietären Verabreichungstechnologie von ANANDA's kombiniert, um die Wirksamkeit von Cannabidiol bei der Raucherentwöhnung zu untersuchen. (Clinical Trials.gov Identifier:NCT06218056)

Diese Studie wird von Dr. Edythe London Professorin für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften sowie für Molekular- und Arzneimittelpharmakologie am Semel Institute, Geffen School of Medicine UCLA, geleitet. Finanziert wird diese Studie durch einen Zuschuss des Center for Medicinal Cannabis Research.

"Wir freuen uns, diese klinische Studie mit Nantheia ATL5 in Zusammenarbeit mit Ananda begonnen zu haben", sagte Dr. London. "Das Zigarettenrauchen ist nach wie vor weltweit ein großes Gesundheitsproblem, und wir sind sehr daran interessiert, neue evidenzbasierte Ansätze zur Reduzierung des Zigarettenrauchens und der Nikotinsucht zu entwickeln."

"ANANDA freut sich erneut über die Zusammenarbeit mit Dr. London und der Geffen School of Medicine bei dieser wichtigen Studie mit unserem Prüfpräparat Nantheia ATL5 ," sagte Sohail R. Zaidi , ANANDAs Chief Executive Officer (CEO). "Diese klinische Studie ist ein wichtiger Bestandteil unserer klinischen Entwicklungsbemühungen zur Entwicklung von Therapien, die nicht süchtig machen, um wichtige Gesundheitsprobleme anzugehen."

In dieser randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie werden die Teilnehmer 8 Wochen lang täglich Nantheia ATL5 (800mg CBD) oder ein Placebo erhalten. Der primäre Endpunkt ist die Verringerung des Zigarettenkonsums gegenüber dem Ausgangswert. Sekundäre Endpunkte werden die Auswirkungen des Nikotinentzugs und die Auswirkungen auf allgemeine Angstzustände und Stimmungen bewerten.

ÜBER NANTHEIA ATL5

Nantheia ATL5 ist ein Prüfpräparat, das Cannabidiol mit ANANDAs proprietärer Liquid-Structure-Verabreichungstechnologie kombiniert. Präklinische und erste klinische Studien zeigen, dass ANANDAs Liquid-Structure -Verabreichungstechnologie (lizenziert von Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd in Jerusalem, Israel) die Wirksamkeit, gleichmäßige Absorption und Stabilität von Cannabidiol verbessert. Nantheia ATL5 ist ein orales Produkt mit 100 mg Cannabidiol pro Softgel-Kapsel.

ÜBER ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA Scientific ist ein führendes, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von lebensverändernden Medikamenten zur Verbesserung der neuropsychiatrischen Gesundheit konzentriert. Das Unternehmen führt derzeit hochkarätige klinische Studien durch, in denen Nantheia für therapeutische Indikationen wie PTBS, Schmerzen, Angstzustände, Opioidkonsumstörungen und Raucherentwöhnung untersucht wird. Die patentierte Verabreichungstechnologie des Unternehmens macht Cannabinoide und pflanzliche Wirkstoffe in hohem Maße bioverfügbar, wasserlöslich und lagerstabil. ANANDA Scientific hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirksame, hochwertige pharmazeutische Produkte herzustellen, die das Leben der Patienten verbessern.

