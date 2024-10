Die Zoom Video Communications Aktie verzeichnete am Donnerstag einen erfreulichen Aufschwung. Im NASDAQ-Handel stieg der Kurs um 0,6 Prozent auf 72,63 USD. Das Tageshoch wurde bei 73,10 USD markiert, was die positive Stimmung der Anleger widerspiegelt. Diese Entwicklung fügt sich in ein größeres Bild ein, das durch solide Quartalszahlen untermauert wird. Im jüngsten Quartal erzielte Zoom einen Gewinn je Aktie von 0,71 USD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,61 USD darstellt. Auch der Umsatz wuchs um 2,09 Prozent auf 1,16 Milliarden USD.

Ausblick und Herausforderungen

Trotz der positiven Entwicklung steht Zoom vor Herausforderungen in der sich wandelnden Arbeitswelt. Die zunehmende Beliebtheit von Remote-Arbeit erfordert von Unternehmen und Mitarbeitern neue Fähigkeiten. Besonders wichtig sind dabei digitale Kommunikationskompetenz, Eigenverantwortung und effektives Zeitmanagement. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn pro Aktie von 5,33 USD, was das Vertrauen in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Zoom unterstreicht.

