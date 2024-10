Die Siltronic-Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen volatil. Am Freitag verzeichnete das Wertpapier zunächst einen Anstieg von 2,1 Prozent auf 60,90 EUR, konnte jedoch die Gewinne nicht halten und pendelte sich bei etwa 59,85 EUR ein. Das 52-Wochen-Hoch von 94,00 EUR, erreicht am 9. Januar, liegt derzeit 57,06 Prozent über dem aktuellen Kurs. Trotz der jüngsten Kursschwäche erwarten Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Dividendenprognose und Quartalszahlen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,622 EUR je Aktie, was einen Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 1,20 EUR im Vorjahr bedeutet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR, während der Gewinn je Aktie auf 0,73 EUR sank. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,846 EUR je Aktie. Die nächsten Q3-Zahlen werden voraussichtlich am 24. Oktober 2024 präsentiert.

