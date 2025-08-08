EQS-News: Siltronic AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Pressemitteilung
Morningstar Sustainalytics bestätigt erneut die Nachhaltigkeitsleistung von Siltronic
München, 8. August 2025 - Im Juni 2025 stufte Morningstar Sustainalytics Siltronic aufgrund seiner ESG-Risikobewertung unter die besten 14 Prozent der Halbleiterunternehmen weltweit ein und würdigte damit erneut das starke Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens. Morningstar Sustainalytics bewertet Unternehmen auf einer Skala von 0 bis 100 (0 = geringes Risiko; 100 = hohes Risiko) und beurteilt dabei, inwieweit sie ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie effektiv sie diese managen. Mit einer Punktzahl von 17,9 (geringes Risiko) hat Siltronic seine Position auf einem soliden Nachhaltigkeitskurs bekräftigt.
"Diese positive Bewertung durch Morningstar Sustainalytics ist eine wertvolle Bestätigung für unsere kontinuierlichen Bemühungen, ESG-Risiken für unser Unternehmen und unsere Stakeholder zu minimieren", sagte Claudia Schmitt, CFO der Siltronic AG. "Das Rating motiviert uns, unsere Nachhaltigkeitsinitiativen weiter voranzutreiben."
Mit diesem Ergebnis hat Siltronic auch die Ziele für seine ESG-gebundene Schuldscheinfinanzierung für 2025 erreicht, was zu einem Zinsvorteil führt. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Nachhaltigkeit und finanzielle Anreize zu verbinden, und bestätigt den Ansatz von Siltronic, technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum im Einklang mit umweltbewusstem und sozial verantwortlichem Handeln zu verwirklichen.
Kontakt:
Unternehmensprofil:
Morningstar Sustainalytics:
08.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 8564 3133
|Fax:
|+49 89 8564-3904
|E-Mail:
|investor.relations@siltronic.com
|Internet:
|www.siltronic.com
|ISIN:
|DE000WAF3001
|WKN:
|WAF300
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2181200
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2181200 08.08.2025 CET/CEST