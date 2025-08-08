EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstr. 172

81677 München

Deutschland

Morningstar Sustainalytics bestätigt erneut die Nachhaltigkeitsleistung von Siltronic München, 8. August 2025 - Im Juni 2025 stufte Morningstar Sustainalytics Siltronic aufgrund seiner ESG-Risikobewertung unter die besten 14 Prozent der Halbleiterunternehmen weltweit ein und würdigte damit erneut das starke Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens. Morningstar Sustainalytics bewertet Unternehmen auf einer Skala von 0 bis 100 (0 = geringes Risiko; 100 = hohes Risiko) und beurteilt dabei, inwieweit sie ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie effektiv sie diese managen. Mit einer Punktzahl von 17,9 (geringes Risiko) hat Siltronic seine Position auf einem soliden Nachhaltigkeitskurs bekräftigt. "Diese positive Bewertung durch Morningstar Sustainalytics ist eine wertvolle Bestätigung für unsere kontinuierlichen Bemühungen, ESG-Risiken für unser Unternehmen und unsere Stakeholder zu minimieren", sagte Claudia Schmitt, CFO der Siltronic AG. "Das Rating motiviert uns, unsere Nachhaltigkeitsinitiativen weiter voranzutreiben." Mit diesem Ergebnis hat Siltronic auch die Ziele für seine ESG-gebundene Schuldscheinfinanzierung für 2025 erreicht, was zu einem Zinsvorteil führt. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Nachhaltigkeit und finanzielle Anreize zu verbinden, und bestätigt den Ansatz von Siltronic, technologischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum im Einklang mit umweltbewusstem und sozial verantwortlichem Handeln zu verwirklichen.

Kontakt:

Stephanie Malgara

Senior Manager Investor Relations

Tel: +49 (0)89 8564 3133

Unternehmensprofil:

Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten. Morningstar Sustainalytics:

Copyright © 2025 Morningstar Sustainalytics. All rights reserved.



