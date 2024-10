Mit der Einführung von fünf neuen Partnerreisen im Rahmen seines Lenovo 360 Global Partner Framework bietet Lenovo flexiblere und skalierbarere Umsatzmöglichkeiten für Partner, die sich auf Managed Services, globale Systemintegratoren, KI, Datenmanagement und Bildung konzentrieren.

Lenovo (HKSE: LNVGY) kündigte heute fünf maßgeschneiderte Reisen im Rahmen seines Lenovo 360 Global Partner Framework an, um Partnern, die sich auf wichtige Branchensegmente, Technologielösungen und Marktzugänge konzentrieren, individuelle und spezifische Wege zu bieten.

Lenovo 360 for Managed Service Providers (MSPs), Lenovo 360 for Global Systems Integrators (GSIs), Lenovo 360 for AI, Lenovo 360 for Data Management und Lenovo 360 for Education sind die ersten einer Reihe von Themen, die den Partnerzugang für den Verkauf des gesamten Lenovo-Portfolios an Geräten, Infrastrukturen, Dienstleistungen und Lösungen weiter optimieren sollen. Mit neuen umfassenden Möglichkeiten zeigt Lenovo 360 nun seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für Partner in diesen wachstumsstarken Bereichen.

Jede Reise umfasst fünf Schlüsselangebote im Rahmen des Programms:

Digitale Plattformen : Ressourcen, die Partner für ihren Erfolg benötigen, wie z. B. Tools zur Verkaufsförderung, Marketing und Kommunikation, sind auf dem Lenovo Partner Hub zu finden.

: Ressourcen, die Partner für ihren Erfolg benötigen, wie z. B. Tools zur Verkaufsförderung, Marketing und Kommunikation, sind auf dem Lenovo Partner Hub zu finden. Schulung : Lernpfade, Zertifizierungen und Akkreditierungen, die sowohl Einzelpersonen als auch Partnerorganisationen in die Lage versetzen, ihr Fachwissen zu erweitern.

: Lernpfade, Zertifizierungen und Akkreditierungen, die sowohl Einzelpersonen als auch Partnerorganisationen in die Lage versetzen, ihr Fachwissen zu erweitern. Anreize: Belohnungsprogramme und finanzielle Strukturen, die wachsende Vorteile bieten, wenn Partner innerhalb des Lenovo 360-Rahmens wachsen.

Belohnungsprogramme und finanzielle Strukturen, die wachsende Vorteile bieten, wenn Partner innerhalb des Lenovo 360-Rahmens wachsen. Gemeinschaften : Foren, Beratungsgremien und Veranstaltungen, die die Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren zwischen Partnern und Lenovo-Experten fördern.

: Foren, Beratungsgremien und Veranstaltungen, die die Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren zwischen Partnern und Lenovo-Experten fördern. Marketing: Gebrauchsfertige Werbematerialien und Assets, die Partnern dabei helfen, ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen bei ihren Kunden zu bewerben.

Jede Reise wird auch kanalfähige Geräte, Infrastrukturlösungen und Serviceelemente umfassen.

"Da sich die Industrie zunehmend KI-gesteuerten Lösungen, flexiblem Datenmanagement und Cloud-Diensten zuwendet, bietet Lenovo 360 seinen Partnern die erforderlichen Tools und Schulungen, um die Kundennachfrage zu erfüllen und in diesen dynamischen Segmenten technologischen Neuerungen immer einen Schritt voraus zu sein", so Pascal Bourguet, Vice President, and Global Channel Chief, Lenovo. "Wir konzentrieren unsere Bemühungen zunächst auf diese wachstumsstarken Bereiche und werden im Laufe der Zeit weitere Möglichkeiten für neue Branchen, Technologien und Markteinführungswege schaffen."

Lenovo 360 for GSIs, Lenovo 360 for AI, Lenovo 360 for Data Management und Lenovo 360 for Education werden Partnern weltweit ab April 2025 auf dem Lenovo Partner Hub zur Verfügung stehen. Managed Service Providers können Lenovo 360 für MSPs in Kanada, den USA, Brasilien, Mexiko, Großbritannien, Indien und Australien nutzen, wo der Weg in diesem Jahr geebnet wurde.

Zusätzlich zu den maßgeschneiderten Reisen können Partner in den kommenden Monaten auch eine Reihe neuer und aktualisierter Tools und Funktionen für Lenovo 360 erwarten:

Über den Lenovo 360 Partner Hub können Partner ihre Newsletter-Einstellungen für Inhalte und Häufigkeit über das neue Lenovo 360 Communications Center personalisieren. Die Einführung wird in ausgewählten Märkten beginnen, wobei die vollständige Verfügbarkeit der Kanäle bis März 2025 erfolgen soll.

personalisieren. Die Einführung wird in ausgewählten Märkten beginnen, wobei die vollständige Verfügbarkeit der Kanäle bis März 2025 erfolgen soll. Das neue Lenovo 360 Marketing Center bietet Partnern eine umfassende Plattform zur Erstellung von Inhalten, die von einem digitalen Selbstbedienungssystem geleitet wird, mit dem sich Kampagnen und Vertriebsressourcen einfach an die Zielgruppe anpassen lassen. Die Plattform wird bis März 2025 weltweit verfügbar sein.

bietet Partnern eine umfassende Plattform zur Erstellung von Inhalten, die von einem digitalen Selbstbedienungssystem geleitet wird, mit dem sich Kampagnen und Vertriebsressourcen einfach an die Zielgruppe anpassen lassen. Die Plattform wird bis März 2025 weltweit verfügbar sein. Die "Lernen und verdienen"-Möglichkeiten für Managed-Tier-Partner werden in den nächsten sechs Monaten weiter optimiert, mit leicht verständlichen Kriterien für alle Programme, einer Vereinfachung der Programmqualifikationen und einer geringeren Komplexität zwischen den Elementen.

Der Lenovo 360 Solutions Hub wird bis Februar 2025 auf 47 Märkte1 (derzeit 35) ausgeweitet, mit mehr als 50 kanalfähigen Lösungen, die in acht Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Koreanisch und Japanisch) unterstützt werden.

Seit der Einführung von Lenovo 360 im Jahr 2022 hat das globale End-to-End-Channel-Framework von Lenovo die Partner-Incentive-Programme um 63 %2 vereinfacht, eine neue umfassende Plattform zur Förderung von Partnerlösungen eingeführt und über sein Partner-Schulungsprogramm, das mit einer Incentive-Stufung verbunden ist, mehr als 39.500 Einzelzertifizierungen und mehr als 10.000 Akkreditierungen auf Partnerebene ausgestellt.

Weitere Informationen zu Lenovo 360 finden Sie unter lenovopartnerhub.com/

1 Derzeit verfügbar in Australien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Hongkong, Ungarn, Indien, Irland, Israel, Kenia, Litauen, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, den Philippinen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien (KSA), Singapur, Slowenien, Südafrika, Schweden, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien, der Ukraine und den USA.

Wird bis Februar 2025 in Argentinien, Österreich, Belgien, Chile, Kolumbien, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Peru, Spanien und der Schweiz hinzugefügt.

2 Basierend auf Lenovo-Daten

