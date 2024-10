Die Evotec-Aktie erlebte in den letzten Handelstagen eine Berg- und Talfahrt. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 14. August 2024 zeigte sich zunächst ein deutlicher Kursrückgang. Der Biotechnologiekonzern verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust von 0,54 Euro je Aktie, verglichen mit einem Minus von 0,08 Euro im Vorjahreszeitraum. Trotz eines Umsatzanstiegs um 6,95 Prozent auf 182,12 Millionen Euro reagierten Anleger zunächst nervös.

Erholung und Analysteneinschätzungen

Im weiteren Handelsverlauf konnte sich die Aktie jedoch erholen und legte zeitweise um 3,1 Prozent auf 5,95 Euro zu. Analysten sehen trotz der aktuellen Herausforderungen Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,76 Euro an. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Verlust von 0,809 Euro je Aktie. Die Volatilität der Evotec-Aktie bleibt hoch, was sich auch in der großen Spanne zwischen dem 52-Wochen-Hoch von 21,69 Euro und dem Tief von 5,06 Euro widerspiegelt.

Anzeige

Evotec-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Evotec-Analyse vom 23. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Evotec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Evotec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Evotec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...