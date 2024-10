Die Boeing-Aktie verzeichnete einen leichten Rückgang um 0,2 Prozent auf 159,53 USD in der New Yorker Börsensitzung. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt der Wert noch 9,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 146,04 USD. Die Analysten prognostizieren im Durchschnitt einen fairen Wert von 222,43 USD je Aktie, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

Herausforderungen und Chancen in der Branche

Während Boeing mit Schwierigkeiten kämpft, zeigen sich andere Unternehmen in der Luftfahrtbranche optimistisch. Der Konzern RTX erhöhte seine Prognose für das laufende Jahr aufgrund starker Nachfrage im Militärgeschäft und der Flugzeugwartung. Die Herausforderungen in der Lieferkette und bei der Produktion betreffen jedoch die gesamte Branche. Boeing steht vor der Aufgabe, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, um langfristig von der positiven Branchenentwicklung zu profitieren.

Anzeige

Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 23. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...