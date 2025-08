DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.952 Pkt - Basler mit Kurssprung

DOW JONES--Im Windschatten der freundlich tendierenden Wall Street ist es mit den Kursen am Mittwoch im nachbörslichen Handel noch etwas nach oben gegangen. Nachrichten zu Einzelwerten kamen dabei aber aus der zweiten und dritten Reihe.

Freenet wurden am Abend 0,8 Prozent leichter gestellt, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Halbjahrszahlen seine Jahresziele bekräftigt hatte.

Basler machten einen Sprung von fast 9 Prozent. Das Unternehmen hatte Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt und wegen einer guten Geschäftsentwicklung seine Prognose für 2025 erhöht.

Verbio teilte bei Vorlage vorläufiger Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit, dass das EBITDA unter der Prognose liege. Zudem sei ein nicht zahlungswirksamer Wertminderungsbedarf in Höhe von etwa 66 Millionen Euro auf langfristige Vermögenswerte in der Konzernbilanz ermittelt worden, vorbehaltlich der noch ausstehenden Prüfung des Konzernabschlusses. Die Wertminderung betreffe die Strohbiomethan-Anlage in Iowa/USA sowie weitere Kleinprojekte. Die Verbio-Aktie sackte um rund 15 Prozent ab.

Cliq Digital erholten sich nach dem Einbruch um über 27 Prozent im Xetra-Handel am Abend um 2 Prozent. Nachdem Cliq Digital die Jahrsprognose kassiert hat, will Großaktionär Dylan Media die Aktie nun doch nicht mehr von der Börse nehmen. Dylan Media will auf der Hauptversammlung gegen den von ihr verlangten Tagesordnungspunkt stimmen, der ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien betrifft.

Bei Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG (+7,7 Prozent) kam gut an, dass AEPF III 15, eine Tochtergesellschaft von Apollo Global Management, Inc.,die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung verlangt hatte. Tagesordnungspunkte sollten die Abberufung von Markus Hofmann als Aufsichtsratsmitglied und die Wahl von Matthias Prochaska in den Aufsichtsrat sein.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.952 23.924 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.