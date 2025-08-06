EQS-Ad-hoc: Basler AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Basler AG Geschäftszahlen für die ersten 6 Monate 2025: Positive Geschäftsentwicklung in weiterhin verhaltenem Marktumfeld; Unternehmen erhöht Prognose für 2025



Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR Geschäftszahlen / 6-Monatsbericht Geschäftszahlen für die ersten 6 Monate 2025: Positive Geschäftsentwicklung in weiterhin verhaltenem Marktumfeld; Unternehmen erhöht Prognose für 2025 Umsatz: 111,7 Mio. € (VJ: 93,0 Mio. €, +20 %)

Auftragseingang: 113,3 Mio. € (VJ: 92,5 Mio. €, +22 %)

EBITDA: 16,9 Mio. € (VJ: 7,1 Mio. €, >+100 %)

Vorsteuerergebnis: 7,9 Mio. € (VJ: -2,3 Mio. €, >+100 %)

Vorsteuerrendite: 7,0 % (VJ: -2,5 %)

Freier Cashflow: 3,2 Mio. € (VJ: -2,1 Mio. €)

Prognoseerhöhung 2025: Umsatz 202 - 215 Mio. € (bisher 186 - 198 Mio. €), Vorsteuerergebnismarge zwischen 2 - 6 % (bisher 0 - 5 %). Ahrensburg, 06.08.2025 - Die Basler AG, ein führender Anbieter von Computer Vision Technologie, veröffentlicht heute Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025. Der Basler-Konzern konnte seinen Auftragseingang und Umsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres deutlich steigern und sich besser als die Branche entwickeln. Bereits gewonnene Großaufträge zum Ende des Vorjahres führten zu hohen Umsätzen in den ersten Monaten des Geschäftsjahres, auf diese folgten Monate mit soliden Auftragseingängen und Umsätzen. Zum Ende der Berichtsperiode stiegen die Auftragseingänge erneut an und ermöglichen einen positiven Start in das üblicherweise eher schwache dritte Quartal. Aufgelaufen stiegen die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahr mit 22 % auf 113,3 Mio. € (VJ 92,5 Mio. €), der Umsatz stieg um 20 % auf 111,7 Mio. € (VJ: 93,0 Mio. €). Die Märkte für Bildverarbeitungskomponenten entwickelten sich im ersten Halbjahr leicht positiv und damit besser als von den Fachverbänden erwartet. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtet für die deutschen Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten aufgelaufen Stand Ende Juni 2025 nominell einen Umsatzanstieg in Höhe von 9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Auftragseingänge der Branche sanken jedoch im gleichen Zeitraum um 4 %. Der Basler-Konzern konnte seinen Auftragseingang und Umsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres somit besser als die Branche entwickeln. Der deutliche Umsatzanstieg in Verbindung mit den Kostensenkungsprogrammen im vergangenen Geschäftsjahr sowie Verbesserungen in der Rohertragsmarge führten den Basler Konzern wieder solide zurück in die Gewinnzone. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 16,9 Mio. € (VJ: 7,1 Mio. €). Das Vorsteuerergebnis stiegt im ersten Halbjahr um 10,2 Mio. € auf 7,9 Mio. € (VJ: -2,3 Mio. €), dies entspricht einer Vorsteuerrendite von 7,0 % (VJ: -2,5 %). Der operative Cashflow betrug 8,7 Mio. € (VJ: 3,8 Mio. €). Nach Abzug des investiven Cashflows in Höhe von -5,0 Mio. € (VJ: -5,8 Mio. €) verbesserte sich der freie Cashflow gegenüber dem Vorjahr auf 3,2 Mio. € (VJ: -2,1 Mio. €). Der insbesondere durch planmäßige Tilgungen beeinflusste Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -5,7 Mio. € (VJ: -6,4 Mio. €). Für die kommenden Monate erwartet der Vorstand des Basler Konzerns ein weiterhin schwaches Marktumfeld, in dem die Industrieproduktion sowie die Einkaufsmanagerindizes der für Basler relevanten Volkswirtschaften in der Nähe der Wachstumsschwelle verharren werden und geopolitische Unsicherheiten sowie Handelskonflikte weiterhin das Investitionsklima belasten. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die jüngsten Abwertungen des US-Dollar und vieler asiatischer Währungen gegenüber dem Euro auch in der zweiten Jahreshälfte negativ auf den konsolidierten Konzernumsatz und die Rohertragsmarge wirken. Vor dem Hintergrund der aufgelaufenen Ergebnisse, hoher Auftragseingänge im zweiten Quartal und unter Berücksichtigung der aufgeführten Markt-Umfeldbedingungen, erhöht der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Fortan geht das Management davon aus, einen Konzernumsatz zwischen 202 Mio. € - 215 Mio. € bei einer Vorsteuerrendite zwischen 2% - 6% zu erreichen. Bisher wurde für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernumsatz zwischen 186 Mio. € - 198 Mio. € und eine Vorsteuerrendite zwischen 0% - 5% in Aussicht gestellt.

Der vollständige Halbjahresbericht kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden ( www.baslerweb.com ). --------------------------------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CCO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008





Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com



