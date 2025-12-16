EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Personalie

Veröffentlichung Corporate News Aufsichtsratswechsel Arbeitnehmervertreterwechsel im Aufsichtsrat der Basler AG Ahrensburg, 16.12.2026 - Die BASLER AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Lösungen, gibt heute den Wechsel einer der beiden Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bekannt. Herr Alexander Jürn hat kürzlich das Unternehmen verlassen, woraufhin Herr Holger Singpiel in den Aufsichtsrat der Basler AG als Arbeitnehmervertreter nachgerückt ist. Nach der Übernahme der Silicon Software GmbH, Mannheim, für die Holger Singpiel seit 2007 tätig war, durch die Basler AG im Jahr 2020, hat er die Standortleitung der dortigen Niederlassung übernommen sowie die Abteilungsleitung im Business Management. Holger Singpiel hat Physik mit Nebenfach Wirtschaftsinformatik an der Universität Heidelberg studiert. Im Jahr 2000 promovierte er an der Universität Heidelberg in Kooperation mit der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf zum Dr. rer. nat. Der Aufsichtsrat freut sich über die qualifizierte Nachbesetzung und auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Herrn Singpiel. -------------------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CCO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008





