© Foto: NurPhoto | Jakub Porzyck - picture alliance

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Hauptversammlung in München 10:00 Uhr, Deutschland: Fresenius, Hauptversammlung in Frankfurt 13:30 Uhr, Deutschland: Basler, Hauptversammlung in Hamburg 14:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Hauptversammlung 20:00 Uhr, USA: Amgen, Hauptversammlung Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle …