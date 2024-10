Die SAP-Aktie erreichte am Dienstag ein neues Rekordhoch und stieg um 3% auf 219 Euro. Seit Jahresbeginn verzeichnet der Kurs einen beeindruckenden Zuwachs von rund 60%. Grund für den Aufschwung sind die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten erfüllten oder sogar übertrafen. Der Gesamtumsatz stieg um 9% auf 8,47 Milliarden Euro, wobei besonders das Cloud-Geschäft mit einem Wachstum von 25% auf 4,35 Milliarden Euro hervorstach.

Künstliche Intelligenz treibt Wachstum voran

Die positive Entwicklung wird maßgeblich durch das florierende Cloud-Geschäft und die Integration von Künstlicher Intelligenz in SAPs Produktpalette getrieben. Das Unternehmen hat seine Jahresprognosen angehoben, was das Vertrauen der Investoren weiter stärkt. Trotz eines leichten Rückgangs im Lizenzgeschäft um 15% übertraf SAP mit 285 Millionen Euro Umsatz in diesem Segment die Markterwartungen. Diese Ergebnisse unterstreichen SAPs starke Position im sich wandelnden Technologiesektor und lassen auf weiteres Wachstumspotenzial schließen.

Anzeige

SAP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SAP-Analyse vom 23. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten SAP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SAP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SAP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...