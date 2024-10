Der Vertragsabschluss stärkt Position der Technologie von Energy Dome auf dem US-amerikanischen Energiespeichermarkt

Bahnbrechende Entwicklung auf dem US-amerikanischen Stromspeichermarkt: Energy Dome, Marktführer für Langzeitspeichern, hat mit Alliant Energy einen Liefervertrag für das Columbia Energy Storage Project unterzeichnet.

Links: Claudio Spadacini, CEO Energy Dome. Rechts: Raja Sundararajan, Executive Vice President Alliant Energy. (Photo: Business Wire)

Nach der erfolgten Förderzusage über bis zu 30 Millionen US-Dollar vom Office of Clean Energy Demonstrations des US-Energieministeriums erreichte die Zusammenarbeit nun einen wichtigen Meilenstein: Alliant Energy hat sich bei der Public Service Commission of Wisconsin (PSC) für das Columbia Energy Storage Project beworben.

Für die Langzeitspeicherung von Energie bedeutet das den entscheidenden Schritt nach vorne und unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern. Zugleich bleiben die Stromnetze bezahlbar und stabil.

Claudio Spadacini, CEO von Energy Dome, freute sich über den Meilenstein und erklärte: "Das sind hervorragende Neuigkeiten für die Langzeitspeicherung von Energie in Nordamerika." Bei unserer zukunftsorientierten Zusammenarbeit mit Alliant Energy geht es nicht nur um Innovation: Wir schaffen die Voraussetzungen für einen zeitnahen Einsatz in großem Maßstab im Energiesektor der USA. Unsere Technologie ist bereit, eine transformative Rolle bei der Speicherung und Verwaltung von Energie zu spielen."

Auch Raja Sundararajan, Executive Vice President von Alliant Energy, begrüßte die Zusammenarbeit und erklärte: "Wir freuen uns über den Liefervertrag mit Energy Dome für unser zukunftsweisendes Columbia Energy Storage Project. Dies ist ein entscheidender Meilenstein unserer strategischen Partnerschaft. Nach einer gründlichen Bewertung der auf dem Markt verfügbaren Technologien erwies sich die CO2 Battery von Energy Dome als kostengünstige, effiziente und skalierbare Lösung. Für uns markiert diese CO2 Battery den Auftakt zu vielen künftigen Projekten, die in Zusammenarbeit zwischen Energy Dome und Alliant realisiert werden. Damit sichern wir auch in Zukunft die zuverlässige und preisgünstige Energieversorgung in unserem Versorgungsgebiet."

Das Columbia Energy Storage Project nutzt eine CO2 Battery von Energy Dome mit 20 MW/200 MWh, die mit einer einzelnen Ladung etwa 18.000 Haushalte in Wisconsin für 10 Stunden mit Strom versorgen kann. Das Projekt soll anderen Versorgungsunternehmen und Energieversorgern, die ihre Speicherlösungen verbessern und CO2-Emissionen senken möchten, als Orientierung dienen. Energy Dome wird Alliant Energy insbesondere während des gesamten Projekts unterstützen und die effektive Integration des CO2-Battery-Systems in das Stromnetz sicherstellen.

Parallel dazu schreitet auch der Bau der ersten CO2-Battery-Anlage von Energy Dome in Sardinien, Italien, mit voller Geschwindigkeit voran. Sie wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2025 fertiggestellt sein. Ende 2023 wurde die Baugenehmigung erteilt, was die Fähigkeit von Energy Dome unterstreicht, auch bei kurzen Vorlaufzeiten zu liefern.

Beachtenswert ist auch, dass die italienische Anlage dank eines modularen und standardisierten Ansatzes praktisch identisch mit der Anlage in den USA sein wird, wo sie sowohl aus baulicher als auch aus betrieblicher Sicht als ideales Pilotprojekt dienen wird. Die gesammelten Erfahrungen werden einen reibungslosen Ablauf beim Bau der US-Anlage in Wisconsin sicherstellen.

Weitere Informationen zu den Projekten von Energy Dome finden Sie unter energydome.com.

Über Energy Dome

Mit der CO2 Battery ist Energy Dome führend bei Entwicklung von Langzeitspeichern für Energie. Mit Kohlendioxid als Speichermedium kann das System Energie effizient und kostengünstig durch einen patentierten thermodynamischen Prozess speichern und stellt somit die beste Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien und Pumpspeicherkraftwerken dar. Die CO2 Battery ist bereits ein umfassend erprobtes und kostengünstiges System, das zur Stromspeicherung weder Lithium noch seltene Erden benötigt und sich durch eine überlegene Effizienz auszeichnet. Mit einem modularen Ansatz und einer standortunabhängigen Grundfläche nutzen CO2 Batterys leicht verfügbare Standardkomponenten aus zuverlässigen, bestehenden Lieferketten und bieten so einen skalierbaren Pfad zum Speichern großer Mengen intermittierender erneuerbarer Energie und beschleunigen die Energiewende. Es handelt sich um die einzige heute verfügbare Technologie mit der richtigen Kombination aus Effizienz, Kosten und Skalierbarkeit, die weltweit einsetzbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter energydome.com.

Über Alliant Energy

Die Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT) versorgt in Iowa und Wisconsin 1 Million Kunden mit Strom und 425.000 mit Erdgas. Alliant Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein sicherer, effizienter und verantwortungsvoller Energieversorger zu sein und den Kunden einen hervorragenden Service zu bieten. Die Interstate Power and Light Company (IPL) und die Wisconsin Power and Light Company (WPL) sind die beiden börsennotierten Versorgungsunternehmen von Alliant Energy. Alliant Energy wird im Bloomberg Gender-Equality Index und im S&P 500 gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter alliantenergy.com.

Über das Office of Clean Energy Demonstrations

Das Office of Clean Energy Demonstrations (OCED) des US-Energieministeriums wurde gegründet, um saubere Energietechnologien zu fördern und eine kritische Innovationslücke zu schließen, um die Klimaziele der USA zu verwirklichen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die Aufgabe von OCED besteht darin, in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor Demonstrationsprojekte für saubere Energie in großem Maßstab durchzuführen, um die Einführung, Marktakzeptanz und den gerechten Übergang zu einer dekarbonisierten Energieversorgung zu beschleunigen. Besuchen Sie energy.gov/oced für weitere Informationen.

Contacts:

Medienkontakt: Mario Torchio m.torchio@energydome.com