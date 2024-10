NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach der Erkrankung zahlreicher Gäste mit Kolibakterien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Da die Aktie nachbörslich um bis zu 10 Prozent gefallen sei, werde die Restaurantkette nun auf der Grundlage von Emotionen und Sorgen gehandelt, was zu einer langfristigen Schädigung der Marke führen könnte, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einem nachbörslichen Kursrückgang von letztlich sechs Prozent halte er die Papiere für kaufenswert./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2024 / 23:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2024 / 23:43 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017

© 2024 dpa-AFX-Analyser