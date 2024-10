Aston Bay erhält 1,38 Millionen CAD Lizenzgebühr für Kupferprojekt Storm

Anzeige / Werbung Aston Bay wird mit der weiteren Entwicklung des Storm-Projekts voraussichtlich weitere Meilensteinzahlungen erhalten. Für das Storm-Kupferprojekt auf Somerset Island in der kanadischen Provinz CZ Nunavut hat Aston Bay Holdings (TSX.V: BAY, FSE: 6AY, WKN: A2AUFP) eine erste Lizenzgebühr in Höhe von 1,38 Millionen kanadischen Dollar (CAD) erhalten. Sie stellt eine nicht verwässernde Finanzierung dar, über die das Unternehmen nach eigenem Ermessen frei verfügen kann. Im Rahmen einer Vereinbarung, die Aston Bay Holdings mit dem Joint-Venture-Partner American West Metals und TMRF Canada, einer Tochtergesellschaft von Taurus Mining Royalty, geschlossen hat, wird TMRF Canada die Entwicklung des Storm-Projekts mit Finanzmittel in Höhe von bis zu 17,3 Millionen CAD unterstützen. Die Zahlungen verteilen sich auf die beiden Partner Aston Bay Holdings und American West analog zum 20/80 Jointventure das beide zur Entwicklung des Stormprojekts eingegangen sind. Von der Gesamtsumme von bis zu 17,3 Millionen CAD wird Aston Bay Holdings daher insgesamt 3,46 Millionen CAD erhalten. Das sind umgerechnet 2,32 Millionen Euro. Als erste Zahlung werden nun 1,38 Millionen CAD oder umgerechnet 920.000 Euro zur Auszahlung kommen. Bei der Verwendung der Mittel unterliegt Aston Bay Holdings keinerlei Beschränkungen. Weitere 4,9 Millionen CAD werden fällig, sobald für das Storm-Kupferprojekt eine vorläufige Machbarkeitsstudie vorgelegt wird. Die Finanzierung beschleunigte in diesem Jahr bereits die Entwicklung des Storm-Kupferprojekts Gelingt es, eine Ressource von mindestens 400.000 Tonnen Kupfer bei einem Ressourcengehalt von mindestens 1,00% Kupfer nach dem australischen JORC-Standard abzugrenzen, wird eine weitere Zahlung in Höhe von 5,5 Millionen CAD durch TMRF Canada an die beiden Partner erfolgen. Die Finanzierung hat bereits in diesem Jahr eine Ausweitung der Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf Seiten von American West ermöglicht. So wurde das 2024er Bohrprogramm erweitert und die Feldaktivitäten für 2025 konnten ebenfalls umfangreicher geplant werden. Hier wird sich positiv auswirken, dass die Massenlieferungen per gechartertem Schiff auf das Projekt transportiert werden können. Durch diesen Schritt können für das 2025er Explorationsprogramm etwa vier Millionen CAD an Kosten eingespart werden. Weitere Aktivitäten, die mit den Zahlungen von TMRF Canada unterstützt werden, sind die diversen Umwelt-, Bergbau und Erschließungsstudien, die derzeit anstehen. Sie beinhalten auch umfangreiche Testarbeiten, mit denen das Potential für eine direkte Verschiffung des Erzes (DSO) überprüft werden soll. Die Ergebnisse dieser Studien sollen Anfang 2025 vorgelegt werden. Mit der Entwicklung des Storm-Kupferprojekts durch American West kann Aston Bay Holdings sehr zufrieden sein, denn der Partner treibt die Arbeiten zielstrebig voran und hat sich vorgenommen, die beiden verbleibenden Meilensteine aus der Vereinbarung mit TMRF Canada in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu erreichen. Dadurch könnten Aston Bay Holdings zusätzliche Mittel in Höhe von zwei Millionen CAD zufließen, die für die Weiterentwicklung der eigenen Projekte eingesetzt werden können. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

