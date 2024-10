Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Gläubigergruppe reagiert auf unlauteres Vorgehen der GZO



23.10.2024 / 08:00 CET/CEST





Medienmitteilung Gläubigergruppe reagiert auf unlauteres Vorgehen der GZO Wetzikon, 23. Oktober 2024 - Eine von der Clearway Capital GmbH angeführte Gläubigergruppe ("die Gläubigergruppe"), die 6.56% des Gesamtnennwerts der sich im Verzug befindenden Anleihe GZO AG 1.875% Juni 2024 (ISIN CH0240109618) hält, stellt im Vorfeld der bevorstehenden Gläubigerversammlung ihre Position klar. Am 14. Oktober veröffentlichte die GZO auf ihrer Website ein Update zu ihrem Bilanzstatus, in dem sie damit droht, den Wert der Immobilien um bis zu CHF 127 Millionen abzuschreiben. Die GZO hat nicht nur keine Erklärung dafür geliefert oder Klarheit darüber geschaffen, welche Vermögenswerte abgeschrieben werden sollen, sondern es gleichzeitig auch verpasst, diese relevanten Informationen in einer öffentlichen und allen Stakeholdern zugänglichen Mitteilung zu veröffentlichen. Zudem weigert sich GZO, unsere Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Wir glauben, dass es sich bei diesem Vorgehen um eine Einschüchterungstaktik handelt, die darauf abzielt, die Gläubiger vor der Versammlung am 25. Oktober 2024 zu verunsichern. Wir erwarten von GZO eine detaillierte Erklärung zu dieser Angelegenheit und eine Darlegung, welche Annahmen eine Abschreibung von bis zu 78% des aktuellen Immobilienwerts rechtfertigen könnten. Dasselbe erwarten wir vom Sachwalter und der Revisionsstelle KPMG. Die von der Gläubigergruppe veröffentlichte Bewertung, die auch unter https://gzo-bondholder.ch/dokumente/ verfügbar ist, deutet auf einen Immobilienwert hin, der weit über dem von GZO implizierten Wert liegt. Unsere Bewertung wurde mit Hilfe führender Branchenexperten durchgeführt und berücksichtigt die Besonderheiten der Situation, einschliesslich der Zoneneinteilung und möglicher alternativer Nutzungsmöglichkeiten für die Immobilien. Die Gläubigergruppe ist nach wie vor zuversichtlich, dass im Falle einer Liquidation ein ausreichender Wert erzielt werden kann, um alle Gläubiger im Laufe der Zeit zu entschädigen. Wir bitten daher alle Anleihegläubiger, die Vorschläge der Gläubigergruppe an der bevorstehenden Versammlung zu unterstützen. Für Rückfragen:

GZO Creditor Group

c/o Dynamics Group, Andreas Durisch

079 358 87 32

contact@gzo-bondholder.ch

www.gzo-bondholder.ch



