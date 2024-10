Xurrent, eine führende SaaS-basierte Service-Management-Softwareplattform, kündigt ihr umfassendes Rebranding von 4me an. Dieser strategische Schritt spiegelt das Wachstum des Unternehmens in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) wider und betont das Engagement, lokale Partner und Kunden mit modernen Service-Management-Lösungen zu unterstützen.

Xurrent bietet eine einfach zu implementierende, hochautomatisierte Plattform, die es IT-Teams und Managed Service Providern (MSPs) ermöglicht, Abläufe zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und eine nahtlose Zusammenarbeit zu fördern. Diese KI-fortschrittliche Plattform hilft Unternehmen in der gesamten DACH-Region, vorhersehbare Serviceergebnisse zu erzielen und sich schnell an sich ändernde Marktanforderungen anzupassen.

"Die Umbenennung in Xurrent ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, Unternehmen in der DACH-Region mit einer modernen, KI-gesteuerten Service-Management-Plattform zu stärken", sagte Kevin McGibben, CEO von Xurrent. "Wir sind fest entschlossen, eng mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu helfen, außergewöhnliche Service-Erlebnisse zu bieten, sich schneller an Marktveränderungen anzupassen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Xurrent ist mehr als eine Plattform es ist ein strategischer Wegbereiter für die digitale Transformation."

Unterstützung lokaler Partner bei der digitalen Transformation

Das Rebranding von Xurrent unterstreicht die Zusammenarbeit mit wichtigen regionalen Partnern wie SVA und bluSystems, die für die Bereitstellung der innovativen Lösungen von Xurrent für eine Vielzahl von Branchen in der DACH-Region von entscheidender Bedeutung sind.

"Xurrents KI-gesteuerte Plattform ist genau das, was unsere Kunden in Deutschland brauchen, um das IT-Service-Management zu vereinfachen und die Leistung in komplexen Umgebungen zu optimieren", sagte Joachim Schmitz, CTO von SVA. "Mit seinen fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen und der schnellen Implementierung hilft Xurrent unseren Kunden, eine schnellere Servicebereitstellung und bessere Ergebnisse zu erzielen."

Ähnlich äußerte sich Florian Forster, Geschäftsführer von bluSystems: "Xurrents Low-Code-Plattform, die sofort einsatzbereit ist, ermöglicht uns eine schnelle Implementierung für unsere Kunden, meist in weniger als 90 Tagen, was in der heutigen Wettbewerbslandschaft entscheidend ist. Die KI-gestützten Funktionen und die einfache Integration verschaffen unseren Kunden einen erheblichen Vorteil bei der Erzielung operativer Exzellenz."

Bevorstehende Teilnahme am Gartner IT Symposium/Xpo

Xurrent wird auch am Gartner IT Symposium/Xpo vom 7. bis 11. November 2024 in Barcelona, Spanien teilnehmen. Diese Veranstaltung bietet Xurrent die Möglichkeit, seine neuesten Fortschritte im Service-Management zu präsentieren und zu zeigen, wie seine Plattform die Zukunft der IT- und Business-Servicebereitstellung in Europa gestaltet.

Über Xurrent

Xurrent transformiert das Servicemanagement für das moderne Unternehmen.

Die Xurrent-Plattform verbindet Teams auf nahtlose Weise, um das IT-Servicemanagement durch ihre KI-vorausschauende, serviceorientierte und mandantenfähige SaaS-Architektur zu optimieren. Es automatisiert funktionsübergreifende Workflows und ermöglicht eine reibungslose Servicebereitstellung, die die Geschäftsergebnisse erheblich verbessert. Xurrent ist so konzipiert, dass es einfach, fortschrittlich und allumfassend ist und eine intuitive Benutzererfahrung, modernste Fähigkeiten und umfassende Funktionen bietet, die es zur fortschrittlichsten ITSM-Plattform machen, die heute verfügbar ist. Mit einem starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung ermöglicht Xurrent Unternehmen, mit minimalem Aufwand außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

Hunderte von Unternehmen weltweit vertrauen auf Xurrent, um ihr Enterprise Service Management zu verbessern. Im Jahr 2023 wurde Xurrent zum dritten Mal in Folge als Gartner® Peer Insights Customers' Choice in der Kategorie ‚Voice of the Customer': IT Service Management (ITSM) Plattformen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xurrent.com/de/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241022665006/de/

Contacts:

Medienkontakt:

David Libby

E-Mail: david.libby@xurrent.com

Telefon: 415-518-6611