Kufstein (ots) -Obmann Hörhager: "Meilenstein und wichtige Vorreiterrolle"Die Tourismusdestination Kufsteinerland wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Destination ausgezeichnet. Nach Seefeld ist das Kufsteinerland nun die zweite Tiroler Destination, die diese bedeutende Nachhaltigkeits-Zertifizierung trägt. "Mein Dank gilt allen Beteiligten, die diesen Meilenstein für unseren Lebensraum möglich gemacht haben. Das Kufsteinerland gehört damit nicht nur in Tirol, sondern auch in Österreich zu den Vorreitern - das Umweltzeichen wurde erst zum fünften Mal überhaupt an eine Destination verliehen", so TVB-Obmann Georg Hörhager. Das Zertifikat wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) verliehen. Ein offizieller Verleihungstermin steht derzeit noch aus.Das Kufsteinerland - die Gemeinden Ebbs, Erl, Bad Häring, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich, Thiersee und die Stadt Kufstein - darf sich nun als Träger des Österreichischen Umweltzeichen für Destinationen bezeichnen. Das Umweltzeichen identifiziert das Kufsteinerland als eine führende, nachhaltige Tourismusregion in Österreich.Auszeichnung ist EtappenzielTheresa Gorbach, seit 2023 Nachhaltigkeitskoordinatorin des TVB Kufsteinerland: "Der Verband engagiert sich bereits seit mehr als drei Jahren aktiv für Nachhaltigkeit. Diese Auszeichnung markiert einen bedeutenden Meilenstein und zugleich den Startschuss für unseren weiteren Weg, denn nachhaltige Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess. Dass wir zu den Vorreitern in Österreich gehören, hat große Strahlkraft.""Dass sich Menschen, Organisationen, Unternehmen, politische Akteure und alle Gemeinden im Kufsteinerland geschlossen ihre ökologische und soziale Verantwortung für den Erhalt einer intakten Umwelt und einer zukunftsfähigen Entwicklung der Region wahrnehmen, ist eine starke Message - an unsere Gäste, unsere Gesellschaft und zukünftige Generationen, so Sabine Mair, Geschäftsführerin des TVB Kufsteinerland, stolz. "Mein Dank gilt allen, die über viele Jahre so hart auf diese Zertifizierung hingearbeitet haben und diesen Weg auch weiter mit uns gehen."Der TVB Kufsteinerland ist nun offiziell berechtigt, das Österreichische Umweltzeichen für Destinationen zu tragen. Die Zertifizierung gilt vier Jahre, der Termin für die offizielle Verleihung steht jedoch noch aus.Nachhaltig zertifizierte Hotels im KufsteinerlandDiese Hotels im Kufsteinerland sind Betriebe, die aktuell das Österreichische Umweltzeichen tragen: Bio Chalet Haus Wagner, Juffing Hotel & Spa, Hotel Stadt Kufstein, Hotel Thierseerhof, Sattlerwirt Hotel - Wirtshaus - Seminar.Pressekontakt:PR-Agentur für TVB Kufsteinerland: WEISS PR & MEDIAMichael WeissTelefon: +43 664 75038083E-Mail: michael.weiss@weiss-pr.atOriginal-Content von: Tourismusverband Kufsteinerland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170011/5892921