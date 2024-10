EQS-Media / 23.10.2024 / 08:44 CET/CEST

Passt der eigene Lebenslauf zum Job? Neue KI-Lösung von Stepstone hilft Stepstone Tool "Lebenslauf-Match" zeigt auf einen Blick, ob Lebenslauf und Jobausschreibung stimmig sind

Personalverantwortliche profitieren von passgenauen Kandidat*innen

Mit Einsatz des Tools sank die Zahl der unpassenden Bewerbungen in Tests bereits um rund 15 Prozent DÜSSELDORF, 23. Oktober 2024 - Die globale Recruiting-Plattform The Stepstone Group hilft Jobsuchenden mit einem neuen Tool bei der oft bangen Frage, ob ihr Lebenslauf zu einer Stellenausschreibung passt. Der Stepstone Lebenslauf-Match nutzt Künstliche Intelligenz, um automatisch zu analysieren, wie gut die im Lebenslauf angegebenen Fähigkeiten und Kenntnisse mit den Anforderungen des Unternehmens übereinstimmen. "Wer auf Stepstone.de eine interessante Stellenanzeige sieht, kann auf einen Blick feststellen, ob der eigene Lebenslauf zur Stelle passt. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können Talente noch schneller die Nuancen einer vorgeschlagenen Anzeige erfassen", sagt Timo Ungerer, Product Director bei The Stepstone Group. Das Tool zeigt durch eine intuitiv lesbare Grafik an, wie gut die eigenen Fähigkeiten mit dem Job übereinstimmen. Laut einer Stepstone-Studie ist es für mehr als jede*n zweite*n Personalverantwortlichen eine große Herausforderung, passenden Bewerbende zu finden, da die Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle nicht zu den Fähigkeiten der Kandidat*innen passen. Parallel sagen 20 Prozent der Jobsuchenden, dass sie Schwierigkeiten bei der Stellensuche haben, weil ihre Qualifikationen nicht zu denen in der Ausschreibung passen. Der Lebenslauf-Match auf Stepstone.de gibt eine schnelle Ersteinschätzung und hilft insbesondere den Menschen, die wenig Erfahrung mit Bewerbungen haben. "Das Tool liefert Bewerber*innen eine wertvolle KI-basierte Unterstützung beim Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen - auch wenn es natürlich unverzichtbar bleibt, sich persönlich mit den Angaben einer Ausschreibung auseinanderzusetzen", sagt Ungerer. "Je besser die Berufserfahrung zur Stelle passt, desto schneller und einfacher kommen Personalverantwortliche und Jobsuchende in persönlichen Kontakt - eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Recruiting", fasst Timo Ungerer zusammen. Mit Erfolg: Durch den Einsatz des Tools sank die Zahl der unpassenden Bewerbungen über Stepstone in der Testphase um etwa 15 Prozent - ohne dabei die Gesamtzahl der eingehenden Bewerbungen zu beeinflussen. Durch den Lebenslauf-Match steigert sich demnach nachweislich die Qualität der Kandidat*innen für einen Job. Über den Stepstone Lebenslauf-Match

Die KI erfasst Details und Kontext, um Freitextdokumente - wie Lebensläufe - präzise zu analysieren. Das Training wird mit anonymisierten Erkenntnissen aus Einstellungsprozessen kontinuierlich fortgeführt, um jedes Bewerberprofil mit den auf Stepstone.de verfügbaren Stellenangeboten abzugleichen und so eine optimale Übereinstimmung zu gewährleisten. Der Lebenslaufcheck steht ab sofort auf Deutsch und Englisch für registrierte Nutzer*innen, deren Lebenslauf im Profil hinterlegt ist, auf Stepstone.de bereit. Es ist geplant, das Tool in den kommenden Monaten auch in weiteren Märkten auszurollen. Über die Studie

Die Studienreihe "Hiring Trends Index" ist eine quartalsweise erscheinende Untersuchung von The Stepstone Group. Dafür wurden im Zeitraum vom 6. bis 18. Juni 2024 online 3.700 deutsche Arbeitnehmende sowie 500 Recruiter und Recruiterinnen befragt. Beleuchtet wurden unter anderem die Bereitschaft bei Arbeitnehmenden, eine neue Stelle zu suchen, welche Faktoren dabei ausschlaggebend sind und wie sie den Bewerbungsprozess wahrnehmen. Bereits im Jahr 2023 und 2021 waren Arbeitnehmende zu diesen Aspekten befragt worden, wodurch sich Trends abzeichnen und interpretieren lassen. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildung. Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 140.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 4.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/de Kontakt The Stepstone Group Presse press@stepstone.com



