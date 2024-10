Schwalbach am Taunus (ots) -Die Blend-a-med Complete Expert 24H Schutz Zahncreme ist mit der Note "SEHR GUT" (1,3) der Testsieger im aktuellen Testlauf 11/2024 von Stiftung Warentest. Auch die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch-Intensivpflege und antibakterieller Schutz Zahncreme hat überzeugt und erhält die Spitzennote "SEHR GUT" (1,4). Das Geheimnis beider Zahncremes: 24 Stunden Schutz gegen Plaque* durch den revolutionären Wirkstoff Stannous Fluorid. Insgesamt wurden 18 Zahncremes getestet.Im aktuellen Zahnpasta-Testlauf 11/2024 kürt die Stiftung Warentest gleich zwei Zahncremes aus dem Hause Procter & Gamble zu den Spitzenreitern: die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch-Intensivpflege und antibakterieller Schutz Zahncreme bekommt die Spitzennote "SEHR GUT" (1,4). In den Kategorien "Kariesprophylaxe durch Fluorid", und "Deklaration und Werbeaussagen" erhält sie jeweils die Note "SEHR GUT" (1,0 und 1,1). Die Blend-a-med Complete Expert 24H Schutz Zahncreme ist mit der Bestnote "SEHR GUT" (1,3) sogar Testsieger.Bekämpft Bakterien bis zum nächsten Zähneputzen: Der Game-Changer Stannous FluoridÜberzeugt hat die Stiftung Warentest auch die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung beider Zahncremes. Maßgeblich für diesen Effekt verantwortlich ist die Wirkstoff-Innovation Stannous Fluorid, auch bekannt als stabilisiertes Zinnfluorid. Es kann helfen, umfassenden Schutz gegen Plaque, Zahnfleischprobleme, Mundgeruch und erosiven Zahnabrieb zu bieten. Klinische Studien zeigen, dass Stannous Fluorid die Plaquebildung reduzieren und die Remineralisierung des Zahnschmelzes fördern kann.[1][2] Die bakterielle Ansiedlung auf den Zähnen, die Bildung von Plaque, beginnt beim Putzen mit vielen Zahncremes bereits kurz nach dem Zähneputzen. Die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch-Intensivpflege und antibakterieller Schutz Zahncreme und die Blend-a-med Complete Expert 24H Schutz Zahncreme können dank stabilisiertem Stannous Fluorid die Entstehung von Plaque um 12 Stunden verzögern. Zusätzlich wird der Anhaftung der Plaque auf den Zähnen aktiv entgegengewirkt.[1][2] So schützen sie 24 Stunden gegen Plaque und Bakterien - bei zweimal täglichem Zähneputzen.Für ein tägliches "Frisch-vom-Zahnarzt"-Gefühl: Die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch-Intensivpflege und antibakterieller Schutz ZahncremeKlinisch bestätigt und mit Zahnärzt:innen entwickelt, vermindert die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch-Intensivpflege und antibakterieller Schutz Zahncreme bestehende Zahnfleischprobleme und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Zahnfleischs. Die einzigartige ActivSchutz+-Formulierung bietet eine hochwirksame Reduzierung von bakterieller Plaque, während die Wirkstoff-Innovation Stannous Fluorid Bakterien bis zum nächsten Zähneputzen bekämpft.[1][2]Tiefenreinigung aus der Tube: Die Blend-a-med Complete Expert 24H Schutz ZahncremeDie Blend-a-med Complete Expert 24H Schutz Zahncreme reinigt tiefgehend und bekämpft dank ihrer einzigartigen Formulierung Plaque zwischen den Zähnen. In Zusammenarbeit mit Zahnärzt:innen entwickelt und klinisch bestätigt, bildet sie eine Schutzschicht gegen Bakterien und Säuren und stärkt aktiv durch die Remineralisierung des Zahnschmelzes. Stannous Fluorid sorgt für einen 24-Stunden-Schutz gegen Plaque - damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.[1] Bellamy P, Khera N, Day TN, Barker ML Mussett AJ. J Clin Dent. 2009;20:33-38. A Randomized Clinical Trial Comparing the Plaque Inhibition. Effect of a SnF2/SHMP Dentifrice and a Chlorhexidine Digluconate Dentifrice.[2] Bellamy P, Khera N, Day TN, Barker ML, Mussett AJ. J Contemp Dent Pract. 2009; 10(2):1-9. A Randomized Clinical Trial to Compare Plaque. Inhibition of a Sodium Fluoride/Potassium Nitrate Dentifrice Versus a Stabilized Stannous Fluoride/Sodium Hexametaphosphate Dentifrice.*Bei zweimal täglichem Putzen.Über Oral-B®Oral-B® kann bereits auf eine über 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. 