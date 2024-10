Vancouver, Kanada - 23. Oktober 2024 - Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ - freut sich, vielversprechende Ergebnisse einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung (VTEMTM Plus) und eines Programms zur Entnahme von Schlitzproben auf seinem Nickelprojekt Chrome Puddy, 180 km nördlich von Thunder Bay, Ontario, bekannt zu geben. Die Ergebnisse der Schlitzproben zeigen eine sehr konsistente Nickelmineralisierung mit großen Tonnagen, die mit einer Oxidalteration und Adern verbunden ist. Die Ergebnisse der Schlitzproben enthielten 110,4 m mit 2.270 ppm Ni, 11,8 % Fe und 119 ppm Co bei den Vorkommen Commerce East und 55,5 m mit 2.521 ppm Ni und 4,6 % Fe bei den Vorkommen Commerce West. Diese Längen sind nur durch freiliegende Ausbisse begrenzt und die Mineralisierung bleibt entlang der Länge beider Kanäle offen. Neben Nickel enthält Chrome Puddy auch Fe, Cr und Co, was der Nickelmineralisierung einen potenziellen zusätzlichen Wert verleiht.

Die Ergebnisse der Schlitzprobenentnahme und die Nickelmineralisierung, die bei historischen Bohrungen (1965, 1994) angetroffen wurden, korrelieren mit zwei gut entwickelten diskreten Leitern, die durch das jüngste geophysikalische Programm Geotech VTEMTM Plus des Unternehmens aus der Luft identifiziert wurden, das über dem Grundstück durchgeführt wurde (Abbildung 1). Wichtig ist, dass offenbar nur die Ränder dieser Leiter in der Vergangenheit durch Bohrungen erprobt wurden. Das Unternehmen plant ein Diamantbohrprogramm, um die stärksten Abschnitte der Leiter zu erproben, mit dem Ziel, eine höhergradige Mineralisierung zu identifizieren.

Eine Nachricht von David Suda, CEO von Green Bridge Metals

"Green Bridge freut sich darauf, diese äußerst aussichtsreichen Nickelziele mit großen Tonnagen, die durch die jüngsten VTEM-Luftvermessungen und Probenahmen definiert wurden, zu erproben. Wir sind sehr ermutigt durch das Ausmaß der Leitfähigkeitsanomalien und die Tatsache, dass die historischen Arbeiten nur die Ränder des Ziels getestet haben. Die aktuellen Probenahmen haben eindeutig das Vorhandensein breiter Abschnitte mit Nickelmineralisierung bestätigt, die bei den historischen Arbeiten festgestellt wurden. Das Explorationsziel bei Puddy weist eine einzigartige Nickel-Oxid-Mineralisierung auf, die potenziell mit einfachen Verarbeitungstechnologien abgebaut werden kann."

Zusammenfassung der geophysikalischen Untersuchung

Im Juli 2024 führte Geotech Ltd. eine luftgestützte elektromagnetische (EM) Untersuchung mit dem VTEMTM Plus (versatile time-domain electromagnetic) System durch. Insgesamt wurden 235 Linienkilometer in einem Abstand von 100 Metern geflogen, wobei eine Nord-Süd-Ausrichtung vorherrschte. Die Vermessung ergab zwei klar abgegrenzte Leiter als Bohrziele, die sowohl in den Schlitzproben als auch in den historischen Bohrungen mit einer Nickelmineralisierung in Zusammenhang stehen. Der südliche Leiter ist über 2 Kilometer lang und über 500 Meter breit und steht in Zusammenhang mit Schlitzproben von 110 m mit 0,23 % Nickel (Tabelle 1) und historischen Bohrungen von 122,6 m mit 0,25 % Nickel (Tabelle 2). Darüber hinaus wurde nördlich von Puddy Lake ein separater diskreter Leiter mit einer Länge von etwa 1,0 km und einer Breite von 200 m identifiziert. Dieser Leiter ist durch historische Bohrungen weitgehend unerprobt, mit Ausnahme eines Bohrlochs, das 76 m mit 0,12 % Nickel ergab und sich am westlichsten Rand des Leiters befand. Insgesamt stellen diese beiden Leiter klare Bohrziele dar, wobei das Unternehmen derzeit 3D-Inversionen der VTEM-Untersuchung durchführt, um bei der Planung eines bevorstehenden Bohrprogramms behilflich zu sein.

Zusammenfassung des Probenentnahmeprogramms

Insgesamt 181 gesägte Schlitzproben, die 181,9 m Schlitzproben repräsentieren, wurden von 3 bekannten Oberflächenvorkommen mit Ni-Fe-Co-Oxidmineralisierung am Puddy Lake, Thunder Bay Mining Division, NW Ontario, analysiert. Die Proben wurden beim Commerce East-Vorkommen (110,4 m) auf den Claims 282629 und 290692, beim Commerce West-Vorkommen (55,5 m) auf dem Claim 106245 und beim Commerce Far West-Vorkommen (16,0 m) auf dem Claim 282627 genommen.

Der durchschnittliche Untersuchungswert der Schlitzproben beträgt 2.326 ppm Ni mit einem Höchstwert von 3.370 ppm Ni. Der Serpentinit von Puddy weist hohe Fe-Gehalte auf, wobei der Durchschnitt aller Kanäle 9,2 % Fe und der Höchstwert 36,1 % Fe beträgt. Der Kobaltgehalt beträgt im Durchschnitt 100 ppm mit einem Höchstwert von 508 ppm Co. Am Standort Commerce East wurden örtlich anomale PGM-Werte von bis zu 224 ppb Pt und 54 ppb Pd festgestellt.

Tabelle 1 Kanalprobenergebnisse von Chrome Puddy.

Commerce West Channel Östliche Ausrichtung Nördliche Ausrichtung Intervall (m) Ni ppm Fe % Co ppm Cr ppm Start 317827 5538192 24.0 2543 4.11 52.4 907 8.0 2438 4.71 19.9 849 4.5 2363 5.23 121.2 971 11.0 2475 4.52 33.1 868 3.0 2773 6.16 103 857 3.0 2637 5.28 21.9 917 Ende 317787 5538151 2.0 2635 6.08 20.6 870 Channel Avg 55.5 2521 4.61 49.4 893 Commerce Far West Channel Östliche Ausrichtung Nördliche Ausrichtung Intervall (m) Ni ppm Fe % Co ppm Cr ppm Start 316799 5537904 4.0 2018 6.62 103.4 2863 Ende 316803 5537888 12.0 2018 7.64 151.2 2456 Channel Avg 16.0 2018 7.39 139.3 2558 Commerce East Channel Östliche Ausrichtung Nördliche Ausrichtung Intervall (m) Ni ppm Fe % Co ppm Cr ppm Start 319416.9 5537913.1 24.4 2160 12.12 116 2751 7.0 2094 11 108 3307 7.9 2168 12.3 56.4 3020 4.0 2393 12.8 292.5 2970 3.2 2696 10.26 325.2 2481 5.0 2996 26.04 201.2 2200 2.0 2560 13.8 154 2945 31.0 2218 10.9 69.3 2737 3.0 1843 11.7 81.3 2397 1.0 1990 10.5 129 2380 1.0 2340 11.3 79.4 1760 8.0 2006 9.5 76.4 2580 1.9 3214 9.69 365.4 2983 Ende 319509.2 5537989.7 11.0 2475 9.7 153.1 2605 Channel Avg 110.4 2272 11.84 119.1 2735

QA/QC - Rinnenproben wurden mit einer gasbetriebenen tragbaren Steinsäge mit Diamantblatt entnommen, nachdem loser Oberflächenschutt mit einer Schaufel und einer Hochdruckreinigung entfernt worden war. Gesägte Rinnenproben von nominell 1,0 m Länge wurden durch Natriumperoxidschmelzen mit induktiv gekoppelter Plasma-/Massenspektrometrie (ICPMS) auf Multielemente und durch Feuerprobe mit induktiv gekoppelter Plasma-/Optikemissionsspektrometrie (ICP/OES) auf Au, Pt, Pd bei Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Ancaster, Ontario, durchgeführt. Es wurde ein QA/QC-Programm mit 7 Duplikaten, 7 Leerproben und 6 CDN-ME-2001-CRMs durchgeführt. Bei den Oberflächenproben handelt es sich um kontinuierliche Kanalproben, die insofern selektiv sind, als sie die verfügbaren Ausbisse beproben.

Tabelle 2. Historische signifikante Bohrergebnisse vom Grundstück Chrome Puddy. Nickel wird als durchschnittlicher Gewichtsprozentsatz über die gesamte Untersuchungslänge des Bohrlochs angegeben.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Intervall (m) Ni (Gew. Avg%) C1 0.0 94.6 94.6 0.21 C2 9.5 120.8 111.3 0.27 C3 2.8 122.0 119.3 0.20 C4 6.4 122.3 115.9 0.21 C5 3.4 76.6 73.2 0.21 C6 4.9 75.9 71.1 0.17 C7 1.2 76.6 75.3 0.22 C8 4.6 74.7 70.1 0.32 PDL-94-05 3.7 121.4 117.7 0.21 PDL-94-06 0.9 123.5 122.6 0.25 PDL-94-08 4.9 126.6 121.7 0.20 PDL-94-09 6.1 124.4 118.3 0.28 PDL-94-10 5.5 121.4 115.9 0.27 PDL-94-11 1.8 31.4 29.6 0.19 PDL-94-12 1.8 147.3 145.5 0.19

* Die Untersuchungsdaten für die Kernbohrlöcher in diesem Bericht sind allesamt historischer Natur und eine QP hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die Untersuchungsergebnisse unabhängig zu validieren. Alle QA/QC für die historischen Proben wurden nicht unabhängig von einer QP validiert und alle QA/QC sind älter als die aktuellen NI 43-101 Standards und Verfahren.

Abbildung 1. Karte des Grundstücks Chrome Puddy mit überlagerten VTEM- sowie Interpretations- und Magnetikergebnissen. Enthält die Standorte der neuen Schlitzproben mit den daraus resultierenden Nickeluntersuchungsintervallergebnissen sowie die Standorte der historischen Kernbohrungen mit nicht verifizierten gewichteten Durchschnittsuntersuchungsdaten für Nickel für zwei der historischen Bohrlöcher.

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen und schriftlichen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung wurden von Ajeet Milliard, Ph.D., CPG, Chefgeologe von Green Bridge Metals und eine qualifizierte Person (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - erstellt bzw. von ihm genehmigt.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS,

"David Suda"

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an "Batteriemetallen" reichen Mineralvorkommen und die Erschließung des Grundstücks Chrome Puddy (das "Grundstück") konzentriert. Das Grundstück enthält Nickel- und Nickel-PGM-Mineralisierungen mit großen Tonnagen, die in mafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen und hochgradige Ni-PGE-Mineralisierungen.

Zukunftsweisende Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Ergebnisse der luftgestützten geophysikalischen Untersuchung VTEMTM Plus und des Programms zur Entnahme von Schlitzproben auf dem Nickelprojekt Chrome Puddy; den potenziellen zusätzlichen Wert der Nickelmineralisierung auf Chrome Puddy; und die Exploration und Erschließung des Nickelprojekts Chrome Puddy.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: die Exploration und Erschließung des Nickelprojekts Chrome Puddy führt möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen; Risiken in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Bestimmte Abbildungen und Verweise enthalten Informationen, die sich auf öffentliche und unternehmensinterne Referenzen stützen, die seit dem Datum, auf das sie sich beziehen, aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.

