Köln (ots) -Am 5. Dezember 2024 um 19:40 Uhr bei RTL (und bereits eine Woche vorab auf RTL+) erwartet die GZSZ-Fans ein ganz besonderes Highlight: das neueste Special der Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Spielfilmlänge, wie immer produziert von UFA Serial Drama.Diesmal führt die XXL-Folge die beliebten Charaktere in die beeindruckende Kulisse von Katalonien, nach Barcelona und Sitges: Die Seefelds, Maren (Eva Mona Rodekirchen) mit Partner Michi (Lars Pape) und ihren Kindern Lilly (Iris Mareike Steen) und Jonas (Felix van Deventer), sowie Katrin Flemming (Ulrike Frank) brechen zu einer unvergesslichen Reise nach Spanien auf, die von dramatischen und romantischen Wendungen geprägt ist.Iris Mareike Steen erklärt, wie es zu der Reise kommt: "Lars Seefeld (Hardy Krüger), der Vater von Lilly und Jonas, hat die Familie ins Chaos gestürzt. Gerade als die Geschwister dachten, sie hätten ein gutes Verhältnis zu ihm, eskaliert die Situation: Der eigene Vater sperrt Lilly ein, woraufhin sie sich lebensgefährlich verletzt. Auch deshalb bricht die Familie zum Entspannen nach Spanien auf in das Haus, das Maren in der Nähe von Barcelona geerbt hat."Ulrike Frank betont: "Wir haben eine großartige Kulisse - Stadt, Meer, Sonne und ein traumhaftes Landhaus - kombiniert mit einer spannenden, lustigen und emotionalen Geschichte. Die Seefelds sind unschlagbar, und ich freue mich, dass auch Katrin Flemming dabei ist. Es gibt einige Überraschungen, die niemand erwartet."Eva Mona Rodekirchen ergänzt: "Die Energie dieser Orte macht das Drehen noch intensiver. Maren wird emotional stark gefordert, und die Reise verändert die Dynamik der Familie. Besonders die Familienszenen in Spanien werden die Zuschauer berühren."Felix van Deventer sagt: "Jonas reist nach einem Streit ohne seine Freundin Flo in den Urlaub ab - und prompt taucht eine neue Frau in seinem Leben, das von Schicksalen geprägt ist, auf. Ein heißer Flirt, der nicht ohne Konsequenzen bleibt und Jonas' Leben ganz schön aufmischt."Lars Pape verrät: "Ein Highlight waren die Strandszenen - Spannung pur mit viel Action und einem Schuss. Auch die Szenen im Landhaus gehören zu meinen Favoriten, da sie intensiv und filmisch waren. Jede Figur zeigt neue Facetten."Mehr zum Inhalt von GZSZ in Spielfilmlänge finden Sie im Media Hub.Hier finden Sie Bilder zur GZSZ-Special-Produktion in Barcelona!Das GZSZ-Special aus Spanien ist eine Produktion der UFA Serial Drama für RTL. Produzent ist Damian Lott, Jonas Nemela ist Junior Producer. Die Regie liegt bei Christian Singh. Tobias Krisa-Yamamoto zeichnet für die Produktionsleitung verantwortlich. Executive Producerin seitens RTL ist Christiane Ghosh, die Redaktion liegt bei Susanne Philipp und Christina Pachutzki. GZSZ sowie das Special werden in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt.