Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der gestrigen Sitzung der Ungarischen Nationalbank (MNB) bleibt der Leitzins unverändert und liegt weiterhin bei 6,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation sei in den letzten Monaten niedriger als erwartet gewesen und habe im September das Ziel der Zentralbank erreicht. Die MNB bemühe sich mittels dieser Pause, das Inflationsziel nachhaltig zu erreichen. Aufgrund dessen sehe der Vizepräsident Barnabas Virag die Möglichkeit weiterer Pausen in den kommenden Monaten. In seiner Begründung habe er die Notwendigkeit der Vorsicht angesichts der sich verschlechternden Entwicklungen auf den Auslandsmärkten betont. ...

