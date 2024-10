Frankfurt (www.fondscheck.de) - Immer neue Allzeithochs an den Aktienmärkten beflügeln den ETF-Handel, doch auch die Gold- und Silberpreis-Rally sorgt für richtig viel Umsatz, und zwar in Minen-ETFs sowie Gold- und Silber-ETCs, so die Deutsche Börse AG."Das ganz große Thema sind im Moment die Edelmetalle", erkläre Ivo Orlemann von der ICF Bank. "Bei uns verzeichneten Silber-ETC mit die größten Zuflüsse überhaupt. Das ist schon ungewöhnlich", berichte Matthias Präger von der Baader Bank. "Es wird ganz viel auf den Gold- und Silberpreis gesetzt, mal mit, mal ohne Hebel", melde auch Leo Puschmann von Lang & Schwarz. ...

