DJ MÄRKTE ASIEN/Meist fester - Unsicherheit vor Wahl belastet in Tokio

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch gezeigt. Anfängliche Verunsicherung wegen des jüngsten Anstiegs der US-Anleihezinsen, aber auch wegen des ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl, legte sich im Tagesverlauf. Die eher mauen Vorgaben der Wall Street wurden von der Hoffnung auf weitere Konjunkturstimuli in China und positiven lokalen Nachrichten verdrängt. In Tokio verlor der Nikkei-225-Index gleichwohl 0,8 Prozent auf 38.105 Punkte. In Japan wird am Wochenende ein neues Parlament gewählt, weshalb die japanischen Anleger vorsichtig agierten. In diesem eher ungünstigen Umfeld gelang Tokyo Metro ein fulminantes Börsendebüt. Die Titel starteten 36 Prozent über dem Ausgabepreis und bauten ihr Plus auf 45 Prozent aus.

Deutlich im Plus zeigte sich die Börse in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,1 Prozent fester notierte. In Schanghai rückte der Composite-Index um 0,5 Prozent vor. Marktteilnehmer verwiesen auf die jüngst beschlossenen Maßnahmen, mit denen Peking die heimische Wirtschaft in Schwung bringen will. Anleger setzten auch darauf, dass auf der demnächst anstehenden Tagung des Nationalen Volkskongresses weitere Stimuli beschlossen würden, heißt es. Der Termin für die Tagung steht allerdings noch nicht fest, wie Joseph Capurso von CBA anmerkte. Er vermutete, dass die Regierung in Peking erst das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl abwarten will. Zusätzlicher Stimmungsaufheller in Hongkong war der erfolgreiche Börsengang von China Beverage Resources, deren Kurs um rund 14 Prozent stieg. Das IPO weckte Hoffnungen, dass noch mehr Unternehmen den Weg an die Börse Hongkong finden würden, nachdem in den vergangenen beiden Jahren Flaute bei Börsengängen geherrscht hatte.

Auch am südkoreanischen Aktienmarkt ging es nach oben; der Kospi gewann 1,1 Prozent. Die Umsätze waren nach Angaben aus dem Handel aber dünn, weil die Investoren auf die Geschäftszahlen von LG Electronics, SK Hynix und Hyundai warteten, die für Donnerstag angekündigt sind. LG Electronics hat unterdessen schon einen überzeugenden Ausblick auf 2030 veröffentlicht, was der Aktie zu einem Plus von 3,3 Prozent verhalf.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.216,00 +0,1% +8,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.104,86 -0,8% +14,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.599,62 +1,1% -2,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.302,80 +0,5% +11,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.725,91 +1,1% +20,1% 10:00 Taiex (Taiwan) 23.334,76 -0,9% +30,1% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.603,61 +0,5% +10,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.642,16 -0,0% +12,9% 11:00 BSE (Mumbai) 80.483,94 +0,3% +11,4% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0788 -0,1% 1,0798 1,0827 -2,3% EUR/JPY 164,36 +0,7% 163,14 163,28 +5,6% EUR/GBP 0,8321 +0,0% 0,8318 0,8323 -4,1% GBP/USD 1,2965 -0,1% 1,2982 1,3008 +1,9% USD/JPY 152,38 +0,9% 151,05 150,82 +8,1% USD/KRW 1.381,76 +0,1% 1.380,24 1.379,36 +6,5% USD/CNY 7,1177 +0,1% 7,1081 7,1063 +0,3% USD/CNH 7,1427 +0,1% 7,1355 7,1314 +2,0% USD/HKD 7,7713 -0,0% 7,7722 7,7743 -0,5% AUD/USD 0,6666 -0,3% 0,6685 0,6687 -2,1% NZD/USD 0,6031 -0,2% 0,6045 0,6056 -4,6% Bitcoin BTC/USD 66.904,10 -0,9% 67.500,85 67.642,20 +53,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,34 71,74 -0,6% -0,40 +0,9% Brent/ICE 75,56 76,04 -0,6% -0,48 +0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.752,05 2.748,95 +0,1% +3,10 +33,4% Silber (Spot) 34,65 34,86 -0,6% -0,20 +45,8% Platin (Spot) 1.034,62 1.032,15 +0,2% +2,47 +4,3% Kupfer-Future 4,35 4,38 -0,8% -0,03 +10,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 23, 2024 03:26 ET (07:26 GMT)

