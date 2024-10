www.bernecker.info

... die demokratischen Präsidentschaftskandidaten verweisen darauf mal bei McDonalds gearbeitet zu haben, um ihr Standing bei der Arbeiterklasse zu verbessern und Trump inszeniert medial gerecht das Fritieren in einer Filiale in Pennsylvania (dem 50:50 battleground/swing-state mit den meisten Wahlmännerstimmen).Nachbörslich meldete McDonalds gestern dann einen E.coli Ausbruch in Verbindung mit ihrem Produkt und Auswirkungen auf ihre Kundschaft.... mancher mag darin einen methaporischen Zusammenhang für die US-Politik sehen.Charttechnisch könnte dies nun ein Anlass sein, den Ausbruch aus der Seitwärtsrange im Wochenchart via pull-back zu re-testen. Die USD300 sollten halten bzw. bei erneutem Überschreiten als prozyklisches Kaufsignal gesehen werden.Gute Geschäfte.