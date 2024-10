Erfurt (ots) -Halloween-Angebote gibt es in diesem Jahr bereits ab dem 20. Oktober auf allen KiKA-Plattformen, am Wochenende vom 25. bis 27. Oktober 2024 heißt es "Hex Hex Halloween" und das bedeutet: ein Halloween-Highlight-Marathon bei ZDF und KiKA im TV und zum Streamen auf kika.de und im KiKA-Player.Ab sofort verfügbar ist "Kikis kleiner Lieferservice" (ZDF). Am 23. Oktober 2024 folgen die Realverfilmungen "Bibi & Tina - Der Film", "Bibi & Tina - Voll verhext!", "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs" und "Bibi & Tina - Tohuwabohu total" (alle ZDF) zum Streamen auf kika.de und im KiKA-Player.Am Wochenende vom 25. bis 27. Oktober 2024 ist es dann endlich soweit: Der Film- und Serienmarathon "Hex Hex Halloween" startet bei KiKA und im ZDF mit jeder Menge schaurig-schöner Geschichten. Mit dabei sind die Abenteuer von "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina" als Animationsfolgen und Realverfilmungen. Mit "Bobby und die Geisterjäger" (KiKA), "Ein völlig verrücktes Halloween" (ZDF), "Hänsel und Gretel" (ZDF) und "Der grässliche Ghul" (KiKA) hält das Wochenende viele weitere Halloween-Geschichten bereit.Ein besonderes Highlight erwartet die Fans der unzertrennlichen Freundinnen Bibi und Tina mit der Premiere von "Bibi & Tina - Einfach anders" (ZDF). Auf dem Marienhof begrüßen die beiden merkwürdige Feriengäste, durch die sie in die Arme eines mysteriösen Widersachers geraten. Doch dieser hat nicht mit Bibi und Tina gerechnet, die zielstrebig allen Ungereimtheiten auf den Grund gehen. "Bibi & Tina - Einfach anders" wurde von der DCM Mitte Productions GmbH produziert und von Carmen Daut für das ZDF redaktionell betreut. Der Realfilm ist am 27. Oktober 2024 um 7:15 Uhr im ZDF und um 13:15 Uhr bei KiKA zu sehen und kann bereits ab 25. Oktober 2024 auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden.Alle Inhalte und weitere Zusatzangebote rund um Halloween und Hexen sind auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App gibt es thematisch passende, altersgerechte Unterhaltungs- und Beschäftigungsangebote für Vorschulkinder.Weitere Informationen und eine vollständige Programmübersicht finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5893032