Frankfurt am Main (ots) -In genau einer Woche, am 30. und 31. Oktober veranstaltet neosfer, Frühphaseninvestor und Innovationseinheit der Commerzbank, in der Messe Frankfurt die vierte Ausgabe des IMPACT FESTIVAL. Als Europas größte B2B-Community für die nachhaltige Transformation bietet das zweitägige Event seinen Besuchenden ein vielfältiges und inspirierendes Programm. Auf vier Bühnen und in zahlreichen interaktiven Formaten geben nationale wie internationale Expert:innen tiefgehende Einblicke in nachhaltige Innovationen, Wirtschaftstransformation und Klima.Keynotes und Diskussionen zu den drängendsten Fragen unserer ZeitDas IMPACT FESTIVAL präsentiert eine breite Palette von Vorträgen und Diskussionen, die nicht nur inspirieren, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen und Werkzeuge für die nachhaltige Transformation liefern.Teilnehmende können sich auf Gespräche über Themen freuen wie: Klima und Demokratie, (u.a. mit Jeannette Gusko, CEO Correctiv), künstliche Intelligenz und dessen Bedeutung für Gesellschaft, Wirtschaft und Demokratie (mit Sascha Lobo, Autor und Journalist), die Bedeutung von Biodiversität für Unternehmen (mit Prof. Dr. Bernd Hansjürgens, Helmholtz Center for Environmental Research) oder wie regeneratives Wirtschaften tatsächlich gelingen kann (mit Carlos Álvarez Pereira, Generalsekretär des Club of Rome).Projektleiterin Linda Köpper betont: "Unternehmen, die auf der Suche nach innovativen Lösungen sind, Kontakte mit anderen Unternehmen knüpfen möchten und von positiven Beispielen lernen wollen, sind bei uns genau richtig. Konkrete Einblicke in die Praxis geben Unternehmen wie Otto, SMA Solar, Reckhaus, Hübner und Mondelez International."Exklusive Möglichkeiten zum NetzwerkenFür das gezielte Netzwerken gibt es in diesem Jahr diverse neue Formate. Die "SDG 17 Connect Lounge", umgesetzt mit dem Partner GICA, unterstützt die Teilnehmenden aktiv dabei, wertvolle Kontakte zu knüpfen, während im "Connection Hub" spannende Gesprächsrunden stattfinden. Auch für die Online-Teilnehmenden gibt es mit dem Online Speed Dating eine ideale Möglichkeit, sich während der zwei Tage zu vernetzen.Side Events und weitere HighlightsVom 29. bis 31. Oktober bieten zahlreiche Side Events zusätzliche Gelegenheiten zum Austausch. Projektleiterin Mara Steinbrenner hebt hervor: "Mit unseren Side Events erweitern wir das Impact Festival und schaffen gemeinsam mit starken Partnern wie WorldFund, Mainova, Eintracht Frankfurt und B Lab Deutschland exklusive Abendveranstaltungen. So endet das Netzwerken nicht mit dem Festival - die Teilnehmenden haben auch darüber hinaus die Chance, wertvolle Kontakte zu knüpfen und die richtigen Personen kennenzulernen."Am Vorabend des Festivals, dem 29. Oktober, veranstaltet die Bundesinitiative Impact Investing ein exklusives Event für Vermögensinhaber:innen, Family Offices und NextGen Investor:innen. Am 30. Oktober findet die "ClimateTech Happy Hour" organisiert von Impact Hustlers statt, ein lockeres Netzwerken mit Gründer:innen und Investor:innen.Weitere Side Events sind auf der offiziellen Website (https://impact-festival.earth/side-events/) aufgeführt.Innovative Formate für eine interaktive TeilnahmeIm "Changemaker Studio" organisiert der Partner Enkelfähig e.V. am 30. Oktober eine ganztägige Veranstaltung, die aufzeigt, wie Nachhaltigkeit zur Management-Routine der Zukunft werden kann. Podiumsdiskussionen und Pitches bieten Teilnehmenden tiefgehende Einblicke in die Praxis nachhaltiger Unternehmensführung.Zusätzlich laden wir dazu ein, die Ozeane aus einer kreativen Perspektive zu erleben. Mit dem Partner Sounds of the Ocean wird die Unterwasserwelt durch Klang, Musik, visuelle Kunst und Poesie lebendig gemacht. Im "Ocean Room" entsteht eine immersive Erfahrung, die die Bedeutung des Ozeans für unsere Umwelt auf eindrucksvolle Weise unterstreicht.Ein weiteres Highlight ist "Talkaoke", ein offenes, moderiertes Diskussionsformat. Hier können Teilnehmende spontan in Gespräche mit Referent:innen einsteigen oder einfach im Vorbeigehen zuhören und sich inspirieren lassen.Tickets sowie allgemeine Informationen zum IMPACT FESTIVAL können auf der offiziellen Website (https://impact-festival.earth/de/ticket-2024/) abgerufen werden.Das IMPACT FESTIVAL fand erstmals im September 2021 statt. Neben der jährlichen zweitägigen Veranstaltung fungiert das Projekt als Plattform, über die sich zentrale Stakeholder der nachhaltigen Transformation ganzjährig über die IMPACT COMMUNITY miteinander vernetzen und austauschen können. Mit einem umfangreichem Rahmenprogramm, darunter IMPACT WEEK, Webinare, der Podcast IMPACT TALK und ein Online-Magazin, verfolgt das IMPACT FESTIVAL ganzjährig das Ziel, die nachhaltige Transformation zu beschleunigen.Das IMPACT FESTIVAL ist ein Projekt der neosfer GmbH, Frühphaseninvestor und Innovationseinheit der Commerzbank-Gruppe. Neosfer untersucht wirtschafts- und gesellschaftsrelevante Zukunftstechnologien und fördert und entwickelt nachhaltige, digitale Lösungen. Das geschieht über die drei Bereiche invest, build und connect. 