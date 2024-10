© Foto: Christoph Schmidt/dpa



Ein Ausbruch des E. coli-Bakteriums, der mit McDonald's Filialen in Verbindung gebracht wird, hat in den USA mehrere Menschen erkranken lassen. Die Aktie fällt. Besonders betroffen sind die Staaten Colorado und Nebraska, wo insgesamt Dutzende erkrankten. Eine Person in Colorado ist an den Folgen verstorben. Zehn weitere Menschen mussten ins Krankenhaus, darunter ein Kind, das an einem potenziell tödlichen hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) leidet, teilten Gesundheitsbehörden mit. Laut der CDC hatten alle Betroffenen in den Tagen vor ihrer Erkrankung bei McDonald's gegessen, die meisten von ihnen einen Hamburger Royal. McDonald's reagierte schnell und nahm das Produkt aus dem …