Persistent Systems: Persistent erzielt Umsatz von 345,5 Mio. USD im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 bei einem Wachstum von 5,3 % gegenüber dem Vorquartal und 18,4 % gegenüber dem Vorjahr

Fortschritte bei der Umsetzung der KI-zentrierten, plattformbasierten Dienstleistungsstrategie

SANTA CLARA, Kalifornien, USA, und PUNE, Indien, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) und (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. September 2024 beendete Quartal bekannt, die vom Board of Directors genehmigt wurden.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 30. September 2024



Q2 GJ2025 Marge in % Vergleich zum Vorquartal Vergleich zum Vorjahr Umsatz (Mio. USD) 345,5

5,3 % 18,4 % Umsatz (Mio. INR) 28.971,5

5,8 % 20,1 % EBITDA (Mio. INR) 4.807,3 16,6 % 5,6 % 18,7 % Gewinn vor Steuern (Mio. INR) 4.345,2 15,0 % 8,5 % 22,1 % Gewinn nach Steuern (Mio. INR) 3.250,0 11,2 % 6,1 % 23,4 %

Sandeep Kalra, CEO und Executive Director, Persistent:

"Wir sind stolz darauf, das 18. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum bekannt geben zu können, bei dem wir einen Umsatz von 345,5 Mio. USD erzielt haben - eine Steigerung von 18,4 % gegenüber dem Vorjahr. Im gleichen Zeitraum stieg unser PAT um 23,4 % in Rupien.

In diesem Quartal haben wir unsere Fähigkeiten weiter gestärkt und die Umsetzung unserer KI-zentrierten, plattformbasierten Dienstleistungsstrategie vorangetrieben. Wir haben Starfish Associates hinzugezogen, um unsere KI-gestützte Contact Center-Modernisierung zu beschleunigen. Mit Arrka erweitern wir unser umfassendes Angebot im Bereich Digital Governance, einschließlich Datenschutz, KI-Governance und Cybersicherheit.

Zum zweiten Mal in Folge wurden wir im Gartner® Magic Quadrant für Public Cloud IT Transformation Services zum Challenger 2024 ernannt. Diese Würdigung bestätigt unsere differenzierte Cloud-Expertise und unsere Fähigkeit, mithilfe von KI und Automatisierung Kundenerlebnisse im Boutique-Stil bereitzustellen.

Im Bereich ESG freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser Ziel der CO2-Neutralität vorzeitig erreicht haben und damit unsere Anstrengungen für Umwelt, Soziales und Governance intensivieren. Diese Erfolge machen deutlich, dass wir unseren Kunden einen überragenden Mehrwert bieten und zugleich positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.

Kundengewinne und Ergebnisse im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025

Der Auftragseingang für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, belief sich auf einen Gesamtauftragswert (TCV) von 529,0 Mio. USD und einen Jahresauftragswert (ACV) von 348,3 Mio. USD.

Einige der Highlights des Quartals waren:

Software, Hi-Tech und aufstrebende Industrien

Verbesserung der Roadmap für die Produkt- und Datentechnik der Kernplattformen zur Überwachung der Anwendungsleistung und Beobachtbarkeit für einen führenden Anbieter von Beobachtungsplattformen

Aufbau eines globalen Technologiezentrums für Produktentwicklung, Kundensupport und professionelle Dienstleistungen, um die Produktplanung zu beschleunigen und die Produktivität eines führenden US-Unternehmens für Cybersicherheit zu steigern

Standardisierung der Datenverwaltung mit einem hochmodernen Data Lake zur Verbesserung der Nutzung, Vorhersage von Lagerbeständen und Reduzierung von Lebensmittelabfällen für einen weltweit führenden Anbieter von Lebensmittel- und Gebäudemanagementdienstleistungen

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Modernisierung der Cloud-basierten Buchhaltungssoftware-Plattform und der Berichterstellungsfunktionen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Geschäftseffizienz für eines der größten US-amerikanischen Fintech-Unternehmen

Umwandlung und Integration von Front-Office- und regulatorischen Technologien in ein einheitliches Framework, um die "technischen Schulden" zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und das Benutzererlebnis für ein großes globales Finanzkonglomerat zu verbessern

Beschleunigung der Markteinführung und Aufrüstung der Technologie mit SASVA zur Skalierung der Flaggschiffprodukte für Preisgestaltung und Rentabilitätsmanagement für ein führendes Finanzanalyseunternehmen

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Aufbau eines KI-gestützten Software-Engineering-Hubs und Modernisierung der IT-Infrastruktur für eine PE-geführte Ausgliederung eines führenden Unternehmens für Biowissenschaften und wissenschaftliche Instrumente

Sichere und effektive Verlagerung des zentralen Forschungs- und Entwicklungszentrums nach Indien für einen führenden US-amerikanischen Anbieter von Präzisionsmedizin und Omics-Analytik

Entwicklung von Kernanwendungen zur Rationalisierung von Kundeneinführung, Gerätemanagement, Berichtsmanagement und CRM-Integration für einen führenden Hersteller von Organtransplantationsgeräten mit Sitz in Großbritannien

Neuigkeiten im Quartal

Persistent treibt mit der Übernahme von Arrka den Datenschutz und die KI-gestützte Unternehmenstransformation voran

Persistent stellt SASVA 2.0 vor: Revolutionierung der KI-gesteuerten Softwareentwicklung und Geschäftsbeschleunigung

Persistent wird im Gartner® Magic Quadrant 2024 for Public Cloud IT Transformation Services als "Challenger" eingestuft

Auszeichnungen und Anerkennungen

Sandeep Kalra wurde von Fortune India als bester CEO in der Kategorie IT Services (Emerging Companies) ausgezeichnet

Persistent erreicht Kohlenstoffneutralität ein Jahr vor dem geplanten Ziel

Persistent hat die Version 3 der CMMI Maturity Level 5-Zertifizierung erreicht

Persistent erhielt bei den Healthy Workplace Awards 2024 von Arogya World die Gold-Auszeichnung

Persistent wird im ISG Provider Lens für den Google Cloud Ecosystem Partner 2024 Report als "Leader" eingestuft

Zum dritten Mal in Folge wird Persistent in die Constellation Shortlist 2024 for Public Cloud Transformation Services for Global aufgenommen

Zum zweiten Mal in Folge wird Persistent in die Constellation Shortlist 2024 AI Services for Global aufgenommen

Persistent wird in die Constellation ShortList 2024 for Custom Software Development Services aufgenommen.

Persistent wird in die Constellation Shortlist 2024 for Customer Experience (CX) Operations Services for Global aufgenommen

Persistent wird im BFSI-spezifischen Software Product Engineering Services PEAK Matrix Assessment 2024 der Everest Group ® als "Leader" eingestuft

als "Leader" eingestuft Persistent ist die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke laut Brand Finance India 100 Report 2024

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen Digital Engineering und Enterprise Modernization anbietet. Mit über 23.200 Mitarbeitern in 19 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg. Persistent bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter KI-gestützte Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing und intelligente Automatisierung. Das Unternehmen wurde von CNBC-TV18 bei den 2023 India Business Leader Awards als "Most Promising Company" des Jahres ausgezeichnet. Persistent hat Kohlenstoffneutralität erreicht und damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken bekräftigt. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Wachstum des Markenwerts von 327 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im Brand Finance India 100 Report 2024.

www.persistent.com

Zukunftsgerichtete und mit Vorsicht zu behandelnde Aussagen

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter persistent.com/flcs

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg