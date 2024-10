München, Karlsruhe (ots) -Über 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden in Deutschland können ab sofort auch beim Onlineshopping mit PAYBACK PAY bezahlen. Was bisher im stationären Handel möglich war - nämlich mit der PAYBACK App in einem Schritt einfach und sicher zu bezahlen, dabei gleichzeitig Punkte zu sammeln und sie auch einzulösen - funktioniert nun auch online. Innovationspartner bei der neuen Online-Zahlungsfunktion ist dm-drogerie markt. PAYBACK PAY zählt laut Statista zusammen mit PayPal und Klarna zu den wichtigsten und bekanntesten mobilen Zahlungsfunktionen in Deutschland."Kunden wollen an der Kasse nur eines: Schnell und sicher bezahlen. Wer PAYBACK nutzt, will zusätzlich sparen. Mit PAYBACK PAY geht das im Ladengeschäft schon länger in einem Schritt, und nun funktioniert das auch online", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. "Wir freuen uns, diese logische Weiterentwicklung und wichtige weitere Möglichkeit nun anbieten zu können.""Die konsequente Orientierung an unseren Kundinnen und Kunden steht bei dm an erster Stelle. Deshalb haben wir unsere dm-App in den vergangenen Monaten um einige PAYBACK Services und um PAYBACK PAY ergänzt und so die Leistungen beider Unternehmen für unsere Kundinnen und Kunden noch stärker miteinander verbunden. Neu ist, dass nun auch im dm-Onlineshop mit PAYBACK PAY bezahlt werden kann", so Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing und Beschaffung. Nach dm werden weitere PAYBACK Partner folgen, bei denen online mit PAYBACK PAY bezahlt werden kann.Die mobile Zahlungsfunktion PAYBACK PAY, die sowohl per Lastschrift als auch mit hinterlegter Kreditkarte funktioniert, gibt es seit 2016. PAYBACK PAY zählt heute zu einem der wichtigsten digitalen Bezahldienste in Deutschland. Schon 12,5 Millionen Kunden nutzen die Vorteile der PAYBACK App bei rund 700 Partnern.Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 12,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste Apps 2024". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713E-Mail: nina.purtscher@PAYBACK.net, presse@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5893097