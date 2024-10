Der weltgrößte Fast-Food-Konzern McDonald's steht vor einer ernsthaften Herausforderung, nachdem in den USA ein E. coli-Ausbruch mit seinen Produkten in Verbindung gebracht wurde. Die Gesundheitsbehörde CDC meldete 49 Erkrankungsfälle in zehn Bundesstaaten, wobei Colorado und Nebraska am stärksten betroffen sind. Tragischerweise kam es zu einem Todesfall, und zehn Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als mögliche Quelle werden geschnittene Zwiebeln vermutet, die in dem beliebten Quarter Pounder verwendet werden. In mehreren Bundesstaaten wurde das Produkt vorübergehend aus dem Sortiment genommen.

Aktie unter Druck

Die Nachricht traf die McDonald's-Aktie hart. Im nachbörslichen Handel am Dienstag verzeichnete sie zeitweise einen Rückgang von fast zehn Prozent, konnte sich aber später leicht erholen und schloss mit einem Minus von sechs Prozent bei etwa 296 Dollar. Dieser Einbruch erfolgte, nachdem die Aktie erst kürzlich ein Rekordhoch von fast 318 Dollar erreicht hatte. Die aktuelle Situation könnte den bisherigen Aufwärtstrend der Aktie dämpfen und Anleger verunsichern.

Anzeige

McDonald's-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue McDonald's-Analyse vom 23. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten McDonald's-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für McDonald's-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

McDonald's: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...