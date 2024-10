Die meistgehandelten Produkte: E.coli-Ausbruch bei McDonald's!

Der DAX® hat heute kaum verändert geöffnet. Dem Leitindex fehlt ein klarer Trend und es gibt noch keine Anzeichen in Richtung 20.000 Punkte-Marke. Anleger blicken immer noch gespannt auf die laufende Bilanzsaison und hoffen auf wichtige Impulse. Heute stehen Call-Optionsscheine auf die Deutsche Bank im Mittelpunkt der Anleger.

Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Das lag vor allem an der Auflösung einer Rückstellung aus dem Postbank-Vergleich und einem besseren operativen Geschäft vor Steuern. Dennoch ging es für die Aktie am heutigen Morgen stark bergab. Laut Analysten ist das Geldhaus auf einem guten Weg die Jahresziele zu erreichen. Auch Call-Optionsscheine auf McDonald's sind heute gefragt. Der Fast-Food-Konzern wird mit einem Ausbruch von E.coli in den USA in Zusammenhang gebracht. Mit einem Todesfall und rund 50 Erkrankungen in 10 verschiedenen Bundesstaaten geriet das Unternehmen erheblich unter Druck. Das Unternehmen reagierte jedoch schnell und entfernte die betroffenen Zutaten in den betroffenen Regionen. Dennoch spiegelte sich die negative Nachricht im Kurs der Aktie wieder, die nachbörslich um 8 Prozent fiel. Zu den meistgehandelten Produkten zählen außerdem Faktor-Optionsscheine Long auf L'Oréal. Das deutsche Kosmetikunternehmen hat ebenfalls gestern seine Quartalszahlen veröffentlicht. Diese blieben aber hinter den Erwartungen zurück und der Kurs fiel nachbörslich.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Krones AG Call HD217B 1,68 124,20 EUR 108,29 EUR 7,82 Open End DAX® Put HD192G 4,51 19435,50 Punkte 19867,91 Punkte 40,65 Open End DAX® Call HD11TA 25,16 19441,00 Punkte 16933,68 Punkte 7,71 Open End DAX® Put HD192C 3,52 19435,50 Punkte 19767,26 Punkte 51,27 Open End DAX® Put HD1FFN 7,30 19435,50 Punkte 20152,12 Punkte 24,83 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2024; 9:37 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD9S76 1,00 19431,50 Punkte 20800,00 Punkte 195,33 14.01.2025 Deutsche Bank AG Call HR7PW7 0,60 15,624 EUR 16,00 EUR 17,25 18.12.2024 Gilead Sciences Inc. Call HC3L2J 0,94 88,165 USD 80,00 USD 9,02 15.01.2025 SAP SE Call HC7M1T 4,70 215,075 EUR 180,00 EUR 4,53 17.12.2025 McDonald's Corp. Call HC3J3V 1,07 314,715 USD 300,00 USD 33,90 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2024; 9:47 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC73RJ 0,46 19400,50 Punkte 21364,47 Punkte -10 Open End DAX® Long HD1KCR 1,09 19403,50 Punkte 18648,34 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 10,42 493,45 EUR 370,67 EUR 4 Open End L'Oréal S.A. Long HC69P4 1,18 352,40 EUR 293,87 EUR 5 Open End Münchener Rück. AG Long HC377Q 14,23 477,20 EUR 423,91 EUR 9 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2024; 10:00 Uhr;

