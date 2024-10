Wien (www.anleihencheck.de) - Trotz einer an Fahrt gewinnenden Berichtssaison präsentierte sich die Anlegerschaft gestern überwiegend zurückhaltend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies habe zum einen an der Fülle der noch ausstehenden Unternehmensberichte in dieser Woche gelegen, welche in den kommenden Tagen für die ein oder andere Überraschung sorgen dürfte. Wünschenswert wäre eine Fortsetzung der bisherigen Gangart, denn zuletzt hätten im historischen Vergleich überdurchschnittlich viele US-Unternehmen die (Gewinn-)Erwartungen übertroffen. ...

