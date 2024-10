Der südkoreanische Automobilkonzern Hyundai hat seine indische Tochtergesellschaft an die Börse gebracht. Hyundai gab 17,5 Prozent der Anteile an Hyundai Motor India ab und erhielt dafür umgerechnet rund drei Milliarden Euro. Der Börsengang von Hyundai Motor India war der bisher größte Börsengang (IPO) des Jahres in Asien sowie der größte Börsengang in der Geschichte Indiens. Hyundai nutzte mit dem IPO seiner indischen Tochter die Gunst der Stunde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...