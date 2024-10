Am 5. November entscheidet sich wer das weiße Haus beziehen darf - Ob Kamala Harris oder Donald Trump hat auch deutliche Auswirkungen auf die zukünftige Konjunktur und Finanzmärkte. Beide Kandidaten wollen unterschiedliche Branchen voran bringen. Welche Anlagemöglichkeiten sich daraus ergeben, welche Rolle die so genannten Swing States beim Wahlausgang spielen und wie man die Programme beider Kandidaten in Form von Indizes abbilden kann, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.