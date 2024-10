Transformation ist für die Hallesche eines der wichtigsten aktuellen Themen. Benjamin Schröder, Zentralbereichsleiter bei der Halleschen, erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald die strategische Positionierung der Halleschen, wie man hier mit Kunden und Mitarbeitern umgeht und wie man die ganze Sache kontrolliert. Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Wirtschaftsprofessor in Bayreuth und Gründungsmitglied der Concern GmbH, erläutert die Bedeutung von Alleinstellungsmerkmalen, welche Alleinstellungsmerkmale auch in ein paar Jahren noch ziehen und warum man andere nicht imitieren sollte transformation hallesche krankenversicherung digitalisierung patientenreise nachhaltigkeit meingeldmedien oneonone

