Man kann Siegel bekommen oder kaufen. Benjamin Schröder, Zentralbereichsleiter bei der Halleschen, erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, was man mit den Siegeln anfangen kann, wie man Siegel beurteilen kann und worauf die Hallesche bei der Zusammenarbeit mit Ratinganbietern achtet. Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Wirtschaftsprofessor in Bayreuth und Gründungsmitglied der Concern GmbH erläutert die Siegel aus wissenschaftlicher Sicht, wie man mit der Halleschen hier zusammengearbeitet hat und was hier ganz neu entstanden ist. transformation hallesche krankenversicherung digitalisierung patientenreise nachhaltigkeit rating meingeldmedien oneonone

