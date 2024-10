Die Allianz-Aktie zeigte am Dienstag eine volatile Entwicklung an der Börse. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 295,80 EUR, schwankte im Tagesverlauf zwischen 294,30 EUR und 296,30 EUR und schloss schließlich mit einem Minus von 1,8 Prozent bei 295,90 EUR. Trotz des Rückgangs bleibt die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 304,30 EUR, das am 18. Oktober 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 215,75 EUR im Oktober 2023 verzeichnet die Aktie immer noch einen beachtlichen Zuwachs von über 27 Prozent.

Positive Aussichten trotz Kursrückgang

Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 311,67 EUR für die Allianz-Aktie. Auch die Dividendenprognose für das laufende Jahr fällt mit 14,92 EUR je Aktie positiv aus, was eine Steigerung gegenüber den 13,80 EUR des Vorjahres bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 24,83 EUR je Aktie. Diese positiven Prognosen stehen im Kontrast zum aktuellen Kursrückgang und könnten in naher Zukunft zu einer Erholung des Aktienkurses führen.

